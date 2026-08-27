Sabalenková na US Open: Fanoušci ji přirovnali k pouliční prostitutce

Černá síťovina, červená podprsenka, 83 karátů na krku
Pondělní odpoledne na Flushing Meadows, první kolo mixu. Sabalenková vychází po boku Novaka Djokoviče a místo klasického tenisového úboru má na sobě něco, co vypadá jako haute couture verze basketbalového dresu. Černá síťovaná vrstva s vysokým výstřihem, pod ní jasně prosvítající sportovní podprsenka v karmínovém odstínu, krátké šortky, bílé detaily. A k tomu šperky, které by obstály na červeném koberci: 83,20karátový náhrdelník, masivní náramek a velké visací náušnice od newyorského klenotnictví Material Good.
Outfit sám o sobě nebyl nahodilý. Sabalenková na tiskové konferenci v Torontu už 6. srpna vysvětlovala, že Nike pro sezonu 2026 připravil koncept, v němž každý grandslam čerpá z jiného sportu: Australian Open ze surfingu, Roland Garros z baletu, Wimbledon z kriketu a US Open z basketbalu. „Tlačila jsem je k zábavnějším věcem, k méně nudným návrhům,“ řekla tehdy. Výsledek byl kolektivní dílo: Nike dodal střih, Sabalenková energii a Material Good šperky přesně sladěné s výstřihem a barvami úboru.
Co přesně spustilo vlnu odporu
Samotná síťovaná vrstva na tenisovém oblečení není novinkou. Jenže tady se sešly tři prvky najednou: průsvitnost, pod ní výrazně barevná sportovní vrstva a k tomu luxusní šperky, které na kurtu nemají sportovní funkci. Právě tento souběh část publika přečetla jako módní provokaci, ne jako tenisový outfit.
Reakce na síti X, které shromáždil Sporting News, šly daleko za běžnou kritiku. Uživatelé psali o „pouličním šiku“, „nejhorším úboru všech dob“ nebo „vypadá jako pytel na odpadky“. Jiní vytýkali „nevhodné těžké šperky“. Přirovnání k pouliční prostituci stálo na kombinaci síťované estetiky přes podprsenku a šortky, tedy vizuálu, který v tenisovém kontextu nemá tradici.
Sabalenková reagovala klidně. „Svůj outfit miluju. Pokud se to někomu nelíbí, je to v pořádku. Nemůžete svým oblečením zaujmout každého,“ řekla. Žádná obrana, žádný protiútok. Spíš smířený úsměv hráčky, která ví, co si oblékla.
Proč to na US Open prošlo, a kde by neprošlo
Podle Grand Slam Rule Book 2026 musí hráč nastoupit v „čistém a obvykle přijatelném tenisovém oblečení“, přičemž konkrétní posouzení nechává pravidlový rámec na pořadateli turnaje. Zakázané jsou hlavně zjevně nevhodné kusy typu běžné tričko nebo posilovací šortky. Outfit Sabalenkové žádný zásah rozhodčího ani organizátora nevyvolal, formálně tedy prošel.
Úplně jiný příběh by to byl ve Wimbledonu. Tamní pravidla vyžadují oblečení „téměř výhradně bílé“, přičemž bílá nesmí být ani krémová a barevné lemy mají přísný limit. Černý mesh přes červenou podprsenku by tam neprošel ani náhodou. US Open je v tomhle ohledu svobodnější, a Nike toho vědomě využívá.
Basketbalová linka nebyla jen u Sabalenkové
Ve stejný den, 25. srpna, debutovali v basketbalem inspirovaných úborech i Carlos Alcaraz a Serena Williamsová. Oba měli síťovanou vrstvu v jasně fialové, Alcarazovo tričko Nike přímo na produktové stránce zmiňuje „basketbalem inspirované detaily“ jako poctu newyorské basketbalové historii. Jenže jejich verze vypadaly spíš jako reinterpretace basketbalového dresu. U Sabalenkové se těžiště debaty přesunulo jinam, k průsvitnosti přes spodní vrstvu a k výrazným šperkům, které z tenisového úboru udělaly módní prohlášení.
Nike tím sleduje jasnou strategii: propojit tenis s širší americkou sportovní kulturou a z US Open udělat kulturní událost, ne jen kurtovou uniformitu. Fan Week s mixem hvězd je k tomu ideální jeviště, záměrně postavený jako show s hvězdnou sestavou a silným vizuálem.
Světová jednička pod tlakem, ale ne bez trofejí
Rámování, že se Sabalenková uchyluje k módním provokacím, protože jí chybí výsledky, neodpovídá realitě. Před US Open 2026 má tři tituly v sezoně (Brisbane, Indian Wells, Miami) a finále Australian Open. Bilance 40:8 a 8 575 bodů na čele žebříčku WTA mluví jasně.
Tlak ale existuje. Kvůli odepisování 2 000 bodů za loňský titul musí US Open vyhrát a zároveň potřebuje, aby Jelena Rybakinová vypadla před semifinále. Jinak o první příčku přijde. Outfitová kontroverze k tomuto žebříčkovému stresu přidává hlučné okolí, které odvádí pozornost od toho podstatného, od tenisu.
Sabalenková naznačila, že příští sezonu bude Nike ještě odvážnější. „Zvlášť pro příští rok míříme k něčemu opravdu zábavnému,“ řekla v Torontu. Kdo čekal návrat k usedlému stylu, bude zklamaný.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář