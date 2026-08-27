Tři chyby při zalévání rajčat, které dělá skoro každý. Jedna z nich spolehlivě přivolá fytoftorózu a zničí celou úrodu

Rajčata jsou základem mnoha domácích zahrádek a správná zálivka je pro jejich zdraví a produktivitu nezbytná. Při jejich zalévání se však
téměř všichni zahrádkáři dopouštějí běžných chyb. Zejména tři běžné praktiky mají na tyto rostliny opravdu zničující dopad: zalévání vodou ze studny, zalévání přes listy a zalévání ve večerních hodinách. Proč vadí voda ze studny
První chybou je zalévání rajčat přímo vodou ze studny nebo podzemního zdroje. K tomu často dochází, když jsou v zahrádkářských komunitách zavedeny pro zalévání jen určité dny – například proto, že se majitel dostane na chatu jen o víkendu. Mnoho zahrádkářů se proto snaží využít této příležitosti tak, že k rajčatům nalijí co nejvíce vody.
Značný problém však vzniká s její teplotou. Může být příliš studená nebo příliš horká. Rajčata jsou velmi citlivá na výkyvy teplot a takové náhlé změny mohou negativně ovlivnit vývoj jejich kořenů. Snažte se je proto vždy zavlažovat vodou, která má podobnou teplotu jako venkovní prostředí.
Druhou chybou je občasné zalévání
To znamená, že delší dobu nezaléváte a poté zaléváte vydatně. Některá doporučení doporučují rajčata před květem třikrát až čtyřikrát vydatně zalít a poté zavlažování přerušit. Ovšem i když tento přístup může dobře fungovat při pěstování na volném prostranství, není ideální pro skleníky.
Zdroj fotografie: Freepik
V těchto podmínkách se doporučuje spíše pravidelná a mírná
zálivka. Zalévání v uzavřených prostorách je kompromisem mezi prevencí dehydratace rostlin a zajištěním dostatečné úrody. Zkušenosti ukazují, že umírněné zalévání rajčat ve fázi zrání zlepšuje jejich chuť. Zalévání rajčat přes listy a večer
Voda usazená na listech může přispět k rozvoji chorob. Mikroskopické kapičky vody na listech mohou podporovat klíčení spor chorob, včetně fytoftorózy. Kromě toho
může zalévání ve večerních hodinách vést k tvorbě rosy na listech, která zase způsobuje jejich pokles. Doporučuje se zalévat rajčata pouze v první polovině dne, aby listy před setměním oschly. Zdroj fotografie: Freepik Péče o rajčata v kostce
Chcete-li se vyhnout těmto chybám a zajistit si zdravé rostliny rajčat až do konce sezóny, pak se řiďte těmito kroky:
Používejte vodu, která má podobnou teplotu jako venkovní prostředí. Pokud používáte vodu ze studny, nechte ji chvíli odstát. Dodržujte pravidelný plán zavlažování, a to zejména v uzavřených prostorách, jako jsou skleníky. Sledujte vlhkost půdy a rajčata zalévejte jen, když je mírně suchá, a dbejte na to, aby nebyla příliš mokrá nebo úplně suchá. A konečně, vždy zalévejte rostliny u báze, konvičkou miřte na půdu a vyhněte se smáčení listů.
Dodržováním těchto pokynů můžete výrazně zvýšit šance na prosperující úrodu rajčat. A to rozhodně za trochu té námahy stojí. A pokud se rajčatům přece jenom nedaří,
pomůže jim hnojivo z cibulových slupek.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři