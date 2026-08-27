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Policisté kontrolují turisty v Beskydech. Pomáhá jim i dron

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Během letních prázdnin provedli moravskoslezští policisté desítky kontrol v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Beskydy. K výjezdům do těžko přístupných oblastí využívají terénní vozidla, čtyřkolky, ale také dron. Právě ten jim při jedné akci pomohl odhalit čtveřici turistů, kteří se vydali mimo oficiální trasy.
Kontroly policie v Beskydech

Kontroly policie v Beskydech

Zdroj: Policie České republiky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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