Hrnkové muffiny bez vážení a bez stresu: tenhle recept tě zachrání v hektických dnech

Hrnkové muffiny bez vážení a bez stresu: tenhle recept tě zachrání v hektických dnechPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Muffiny si klidně uděláš hrnkovou metodou. Koukni, jak na to!
Marie byla přesvědčená, že už ji v životě jen tak něco nepřekvapí. Když jí ale dcera oznámila, že se vdává...
Máš chuť na něco sladkého, ale nechceš sáhnout po kupovaných sušenkách nebo zákuscích plných cukru?...
Hlasy v hlavě a pocit, že tě chce někdo zabít. Schizofrenie patří k nejtěžším nemocem na světě. Vysvětlíme...
Přemýšlíš, proč tě to vždycky táhne k určitým typům mužů? Možná za to může znamení, ve kterém ses narodila!...
Web přináší články o tématech, která hýbou každodenním životem – od vztahů, rodiny a práce přes lifestyle, společnost až po drobnosti, které všichni známe, ale málokdo o nich mluví nahlas.Obsah je osobní, otevřený a často odlehčený humorem. Autorky se nebojí pojmenovat věci tak, jak jsou, a...Všechny články tohoto autora →
- Zlatavé pletýnky s měkkou střídou, které se hodí k máslu, pomazánce i jen tak
- Šalamounovy řezy neboli černá buchta: Vláčný moučník z jablkového těsta s kakaovou polevou a kokosem
- Kvíz o jídlech prababiček, na která mnozí zapomněli: Starší ročníky dají 10/10 i o půlnoci
- Domácí pečený kečup: Hustší, výraznější a poctivější než kupovaný, navíc bez zbytečné chemie