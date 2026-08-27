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Russian Five nepřivezli Detroitu jen talent. Pět Rusů ukázalo NHL, že se hokej dá hrát úplně jinak

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Russian Five nebyli jen pěti výbornými Rusy ve stejném dresu. Detroit poprvé v NHL pustil na led kompletní pětici vychovanou v sovětském systému, který pracoval s prostorem, držením puku a výměnou pozic úplně jinak než tehdejší severoamerický hokej.
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Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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