iPhone 18 Pro přichází, Apple připravil opravdu velké změny. Nejvíce překvapí fotoaparát a maličkost na displeji

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iPhone 18 Pro přichází, Apple připravil opravdu velké změny. Nejvíce překvapí fotoaparát a maličkost na displejiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Hlavní fotoaparát iPhonu 18 Pro má poprvé v historii iPhonu dostat proměnnou clonu a Dynamic Island se podle úniků zúží o více než třetinu.
iPhone 18 Pro
Zdroj: Techernels
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Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...Všechny články tohoto autora →
- Už žádný scam na posluchače, hudební gigant jde do války proti AI písničkám. Můžete poděkovat, že to konečně někdo řeší
- Apple udělal přesný opak, nikoho nekopíroval. Nový vzhled iPhonu 20 bude nářez, jaký svět mobilů nezažil
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