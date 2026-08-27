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iPhone 18 Pro přichází, Apple připravil opravdu velké změny. Nejvíce překvapí fotoaparát a maličkost na displeji

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Hlavní fotoaparát iPhonu 18 Pro má poprvé v historii iPhonu dostat proměnnou clonu a Dynamic Island se podle úniků zúží o více než třetinu.
iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro

Zdroj: Techernels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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