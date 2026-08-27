Domácí pečený kečup: Hustší, výraznější a poctivější než kupovaný, navíc bez zbytečné chemie

Když se na zahradě urodí víc rajčat a paprik, domácí kečup je jedna z nejpraktičtějších věcí, do kterých se dá pustit. Chutná výrazněji, bývá plnější a člověk přesně ví, co v něm je. V tomhle receptu se zelenina peče přes noc, část rajčat se předem zbaví přebytečné šťávy a pak už stačí směs rozmixovat dohladka. Bez zdlouhavého pasírování.
Někdo do kečupu přidává
, jak se to objevuje v řadě běžných receptů. Jinde zůstávají jen jablka rajčata, papriky, cibule, česnek, cukr, ocet a koření. Já mám nejradši právě tuhle druhou cestu. Rajčata zůstanou hlavní chutí a nic je zbytečně nepřebije. Hodně udělá i jednoduchý trik s rajčaty. Zhruba polovinu z nich zbavím semínek a vodnatého středu, takže směs při pečení nepustí tolik tekutiny.
Můj tip zní: Pokud chcete kečup opravdu hustý, nechte ho v troubě dost dlouho a pekáč ničím nepřikrývejte. Odpaření vody je tady půl úspěchu, možná i víc. Recept na hustý domácí pečený kečup
Doba přípravy zeleniny: 30 minut
Doba pečení: přes noc nebo přibližně 6 až 8 hodin při nižší teplotě
Zavaření: 30 minut při 200 °C Ingredience pro přípravu 4 kg zralých rajčat 4 ks zelených paprik 3 ks červených masitých paprik 8 ks cibule 10 stroužků česneku 350 g cukru 200 ml octa 4 lžíce soli 2 lžíce sladké mleté papriky 10 kuliček nového koření 10 ks hřebíčku 4 ks bobkového listu Postup přípravy domácího pečeného kečupu
1. Připravte si
rajčata. Omyjte je, zhruba z poloviny vyřízněte vodnatý střed se semínky a zbytek nakrájejte na větší kusy. Tímhle krokem si pomůžete k hustšímu výsledku bez další práce navíc.
2. Očistěte
papriky, cibuli a česnek. Papriky zbavte jádřinců, cibuli oloupejte a všechno nakrájejte nahrubo. Na vzhledu teď nezáleží, po upečení se směs stejně rozmixuje.
3. Vezměte hluboký pekáč nebo větší zapékací nádobu a dejte do ní
rajčata, papriky, cibuli a česnek. Přisypte sůl, cukr, sladkou papriku, přidejte ocet, nové koření, hřebíček a bobkové listy. Všechno dobře promíchejte, aby se koření dostalo mezi zeleninu.
4. Pečte nepřikryté v troubě. Pokud jedete úspornější variantu přes noc, zvolte nižší teplotu a delší čas. Kdo chce kratší cestu, může péct kolem
170 °C několik hodin a směs průběžně promíchávat. Cílem je, aby zelenina změkla a velká část tekutiny se odpařila.
5. Během pečení směs občas zkontrolujte. Když vidíte, že se na dně drží hodně šťávy, promíchejte ji a nechte dál odpařovat. Kečup má být před mixováním měkký, voňavý a už na pohled zahuštěný.
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6. Po upečení vyndejte z pekáče
bobkové listy, hřebíček a nové koření, pokud je snadno najdete. Není to detail pro efekt, opravdu to pomůže. Mixér pak udělá jemnější práci a v kečupu nebudou tvrdé kousky koření.
7. Celý obsah pekáče přendejte do robotu nebo použijte tyčový mixér a všechno rozmixujte dohladka.
Žádné pasírování tady nedělám. Když je zelenina dobře upečená doměkka, výsledek je hladký i bez něj.
8. Jestli se vám kečup zdá pořád řidší, vraťte ho po rozmixování na chvíli zpět do pekáče a nechte bez poklice krátce dopéct. U větší dávky to někdy dělám taky a rozdíl je znát hned. Konzistence má být hutná, klidně hustší než kupovaný protlak.
Připravte si čisté a vyvařené skleničky a víčka
9. Horký kečup do nich naplňte skoro po okraj a dobře uzavřete. Pracujte svižně, ať směs zbytečně nechladne.
10. Skleničky naskládejte do hlubokého plechu vyloženého
utěrkou, přilijte vodu a zavařte v troubě při 200 °C asi 30 minut. Utěrka na dně pomůže, aby sklenice nestály přímo na plechu.
11. Po zavaření nechte skleničky vychladnout a uložte je do spíže. Otevřený kečup patří do lednice. Podávám ho ke grilovanému masu, k domácím hranolkům, do sekané nebo jen tak do toastu místo kupovaného.
Foto: Cooky.cz, Domácí pečený kečup Rady z domácí kuchyně k přípravě pečeného kečupu Nejlepší jsou opravdu zralá rajčata. Z nedozrálých bude kečup kyselejší a méně výrazný. Když chcete jemnější chuť, dejte o něco méně octa a část přidejte až po rozmixování, podle chuti. Červené masité papriky dodají lepší barvu i sladkost než tenkostěnné kusy. Po otevření sklenici vždy uchovávejte v chladu a kečup nabírejte čistou lžičkou. Domácí, pořádně hustý pečený kečup.
U domácího kečupu se často řeší jediné: aby netekl jako . Z praxe se mi osvědčily tři věci. První je použít co nejzralejší rajčata. Druhá je odstranit z části rajčat vodnatý střed. A třetí, možná nejdůležitější, je dopřát směsi dost času v troubě. Když se voda poctivě odpaří, není potřeba přidávat zahušťovadla ani nic pasírovat. rajská polévka
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