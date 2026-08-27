Kvíz o jídlech prababiček, na která mnozí zapomněli: Starší ročníky dají 10/10 i o půlnoci

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Kvíz o jídlech prababiček, na která mnozí zapomněli: Starší ročníky dají 10/10 i o půlnociPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Jáhelná kaše, kysané zelí a maso jen o svátcích – tak vypadal jídelníček našich prababiček dávno předtím, než přišly diety, kalorické tabulky a módní superfoods. Leccos z toho dnes zní překvapivě moderně.
Fotografie jáhlové kaše
Zdroj: Foto: Dezidor / Creative Commons / Attribution 3.0, jáhlová kaše
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Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...Všechny články tohoto autora →
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