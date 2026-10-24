Nova jezdí v mbéčku: Myšlenkový gejzír Josefa Váni

Když jsem na sociální síti X sledoval úryvek proslovu poslance Josefa Váni, nemohl jsem věřit vlastním očím a uším. Tolik filosofického myšlení na jednom místě jsem už dlouho neviděl. Josef Váňa býval vynikající žokejem a stal se ostatně i rekordmanem Velké pardubické. Ještě tehdy jsou ho skutečně obdivoval. Svému sportu rozuměl a rozumí více než spousta jiných odborníků. Jakmile ale přešel do politiky, začalo mi být tak trochu smutno a nemýlil jsem se. Zmíněný proslov mě v tomto pouze dokonale utvrdil.
Nova jezdí v mbéčku
Váňa chtěl nejspíše svými slovy naznačit, že Česká televize při reportážích a přímých přenosech vyhazuje finanční prostředky, zatímco soukromým společnostem se to daří dělat mnohem levněji a ve stejné kvalitě. Způsoby, kterým to ale udělal, je prapodivný až trapný. Někdejší žokej říkal, že z televize Nova přijede jeden člověk, vystoupí z mbéčka, připne mu kecátko a dá mi mikrofon. Pak sám natáčí. Když přijede Česká televize, dorazí dvě auta, je tam zvukař a další lidé. Podle Váni to moc efektivní není.
Žokej Váňa a jeho životní poznatek o České televizi.
Strop. https://t.co/P3sRgW6Uok
— Jura Háček (jirka maso (@jura_haczek) October 23, 2026
Efektivita práce dle žokeje Váni
Pan Váňa nepřišel vůbec se špatným úmyslem. Chtěl upozornit na efektivitu práce v různých subjektech. Možná si ale nevšiml toho, že o něčem takovém se prakticky vůbec nejednalo. Velká škoda, jelikož jeho řeči tak vyšly kompletně vniveč a působily tak, jako by jejich autor byl úplně mimo mísu.
Tip: Babiš k poplatkům za veřejnoprávní média. Vy to platit nebudete, zaplatí to rozpočet.
Lidem v jeho obvodech slíbil, že platit nebudou
Tak to je opravdu velký frajer. Prostě něco slíbí a pak to splní. Škoda, že si pan Váňa nejspíše neuvědomil, že lidé budou platit za veřejnoprávní média stejně. Pouze jejich peníze nepůjdou napřímo, což je do jisté míry zárukou objektivity médií, ale zaplatí je ze svých daní. Už jako sportovec musel platit nemalé daně. Asi mu ani nevadí ona sekyra blížící se 400 miliardám. Pan Váňa je nepochybně fajn chlap, nicméně vrcholná politika pro něj zřejmě představuje těžké intelektuální břemeno.
Zdroje info: Autor, X, https://mf.gov.cz/cs/ministerstvo/media/tiskove-zpravy/2026/rozpocet-2027-rekordni-investice-dostupnejsi-zdrav-64998
Josef Váňa: Náhledové foto Josef Váňa/Meta
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