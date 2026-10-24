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Nova jezdí v mbéčku: Myšlenkový gejzír Josefa Váni

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Dennívýzva
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Když jsem na sociální síti X sledoval úryvek proslovu poslance Josefa Váni, nemohl jsem věřit vlastním očím a uším. Tolik filosofického myšlení na jednom místě jsem už dlouho neviděl. Josef Váňa býval vynikající žokejem a stal se ostatně i rekordmanem Velké pardubické. Ještě tehdy jsou ho skutečně obdivoval. Svému sportu rozuměl a rozumí více než spousta jiných odborníků. Jakmile ale přešel do politiky, začalo mi být tak trochu smutno a nemýlil jsem se. Zmíněný proslov mě v tomto pouze dokonale utvrdil.
Portrait of an older man in a black polo shirt standing outdoors with hills and trees in the background.

Portrait of an older man in a black polo shirt standing outdoors with hills and trees in the background.

Zdroj: Josef Váňa/Meta
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 07:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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