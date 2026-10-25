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Ferrari podle Vasseura přišlo o všechno v poslední zatáčce

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Ferrari dominovalo všem třem volným tréninkům, a proto před kvalifikací panoval opatrný optimismus. Lewis Hamilton a Charles Leclerc však na Antonelliho a Verstappena nestačili.
Ferrari podle Vasseura přišlo o všechno v poslední zatáčce

Ferrari podle Vasseura přišlo o všechno v poslední zatáčce

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 00:54

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