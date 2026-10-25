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AI dostala virtuální tělo a volnost. Při hraní objevila nečekané fyzikální zákonitosti

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Studie vědců z MIT ukázala, co se stane, když agenti umělé inteligence po splnění úkolu dostanou volnost v neznámém virtuálním…
eko-agent-virtual-island-render-mit

eko-agent-virtual-island-render-mit

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 25.10.2026 01:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

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