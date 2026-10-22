Urážky místo argumentů: Trump se zapletl do lží o ruských sankcích a reportérku počastoval nízkým IQ

Jakmile je Donald Trump zahnán do kouta jednoduchou logickou otázkou, okamžitě odhazuje masku vyjednavače a uchyluje se k primitivním osobním útokům. Když se ho čtyřiatřicetiletá zpravodajka stanice CNN Kaitlan Collinsová zeptala na tiché zrušení protiruských sankcí, osmdesátiletý prezident se během několika vteřin zapletl do vlastních lží. Místo vysvětlení ústupků Moskvě pak začal novinářku urážet a označil ji za hlupačku s nízkým IQ.
Přiznání v přímém přenosu
Celá roztržka před Bílým domem odhalila, jak vypadá prezidentovo pověstné umění dělat dohody v praxi. Bílý dům sice původně tvrdil, že za propuštění čtyřiasedmdesátiletého michiganského učitele Stephena Hubbarda, vězněného v Rusku od roku 2022, nemusel Kremlu vůbec nic nabídnout, Trump ale před kamerami nechtěně přiznal pravý opak.
Ve snaze obhájit svůj páteční krok totiž začal rozčileně vysvětlovat, že kdyby sankce uprostřed vyjednávání nezrušil, americký rukojmí by se domů nikdy nevrátil.
President Trump is directly tying waiving Russian sanctions to the release of the freed American Stephen Hubbard, despite denying he gave anything to Putin. https://t.co/TUxcvodPuF
— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) October 21, 2026
Jakmile mu však Collinsová tento zjevný rozpor připomněla a věcně se zeptala, zda tedy Moskvě přece jen něco dal výměnou za vězně, vrchní velitel ztratil nervy. Místo odpovědi na ni vyjel, že nic neví, pracuje pro falešnou CNN a je hloupou osobou s nízkým IQ. Stejnou spršku urážek si vysloužila i reportérka ABC News Karen Traversová.
Pro muže, který dlouhodobě nezvládá konfrontaci se sebevědomými ženami, které se už dříve pokoušel z Bílého domu nezákonně vykázat nebo jim arogantně radil, aby se více usmívaly, jde o tradiční únikový manévr.
Pošlapaný odkaz vlastního spojence
Ve svém večerním pořadu si ovšem Collinsová nenechala dětinské výlevy líbit a uštědřila prezidentovi tvrdou lekci z faktů. Trump totiž bezprostředně po svém záchvatu vzteku odletěl do Jižní Karolíny podpořit senátní kandidátku Darline Grahamovou. Ta přitom do politiky vstoupila na jeho osobní popud, aby uctila památku svého zesnulého bratra, dlouholetého senátora Lindseyho Grahama.
Paradoxem celé situace je, že sankce, které šéf Bílého domu minulý týden potichu smetl ze stolu, nesly na počest zesnulého zákonodárce právě Grahamovo jméno. S prezidentovým ústupkem Vladimiru Putinovi navíc veřejně nesouhlasí ani samotná kandidátka. Grahamová už o víkendu jasně prohlásila, že Rusku nevěří a tlak na Moskvu měl pokračovat.
Collinsová pak pokrytectví Bílého domu podtrhla archivními záběry samotného Lindseyho Grahama, který před smrtí tvrdě odsuzoval nákupy levné ruské ropy od despoty a varoval, že tyto peníze přímo financují vraždění nevinných lidí. Trump tak během jediného dne stihl kapitulovat před Kremlem, usvědčit sám sebe ze lži a veřejně poplivat odkaz muže, kterého ještě v létě označoval za člena rodiny.
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Náhledové foto: Pixabay
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