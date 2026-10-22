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Urážky místo argumentů: Trump se zapletl do lží o ruských sankcích a reportérku počastoval nízkým IQ

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Dennívýzva
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Jakmile je Donald Trump zahnán do kouta jednoduchou logickou otázkou, okamžitě odhazuje masku vyjednavače a uchyluje se k primitivním osobním útokům. Když se ho čtyřiatřicetiletá zpravodajka stanice CNN Kaitlan Collinsová zeptala na tiché zrušení protiruských sankcí, osmdesátiletý prezident se během několika vteřin zapletl do vlastních lží. Místo vysvětlení ústupků Moskvě pak začal novinářku urážet a označil ji za hlupačku s nízkým IQ.
Donald Trump

Donald Trump

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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