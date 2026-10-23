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Miliardová záchrana potápějící se lodi: Musk kupuje republikánům volby, v Texasu ale naráží na odpor

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Když republikánům kvůli nepopulární válce s Íránem a drtivé drahotě docházejí argumenty, přichází na řadu bezedná peněženka Elona Muska. Nejbohatší muž planety napumpoval do letošních kongresových voleb už přes 445 milionů dolarů, aby odvrátil hrozící debakl Donalda Trumpa. Největší bitva se teď odehrává v Texasu, kde se technologický magnát snaží za každou cenu koupit senátní křeslo pro skandály opředeného Kena Paxtona.
Musk a Trump

Musk a Trump

Zdroj: Náhledové foto: Autor The White House https://commons.wikimedia.org/wiki/File:P20250530MR-0251_President_Donald_Trump_participates_in_a_press_conference_with_departing_DOGE_adviser_Elon_Musk.jpg
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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