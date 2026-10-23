Miliardová záchrana potápějící se lodi: Musk kupuje republikánům volby, v Texasu ale naráží na odpor

Když republikánům kvůli nepopulární válce s Íránem a drtivé drahotě docházejí argumenty, přichází na řadu bezedná peněženka Elona Muska. Nejbohatší muž planety napumpoval do letošních kongresových voleb už přes 445 milionů dolarů, aby odvrátil hrozící debakl Donalda Trumpa. Největší bitva se teď odehrává v Texasu, kde se technologický magnát snaží za každou cenu koupit senátní křeslo pro skandály opředeného Kena Paxtona.
Strach z vyšetřování za stovky milionů
Muskova bezprecedentní finanční smršť, která jen za první dva říjnové týdny přinesla dalších 77 milionů dolarů do jeho fondu America PAC, nemá v moderní americké historii obdoby. Miliardář s majetkem přesahujícím 900 miliard dolarů tím strčil do kapsy i dosavadní rekordmany, jako je George Soros, a překonal i svých vlastních 290 milionů utracených v roce 2024.
Zatímco na mítinky už osobně nejezdí, protože si republikáni po loňském propadáku ve Wisconsinu uvědomili jeho politickou toxicitu, jeho peníze zaplavují třicítku klíčových okrsků i senátní boje v Ohiu či Michiganu.
Za touto záchrannou misí ovšem nestojí čistá láska k hnutí MAGA, ale prostý pud sebezáchovy. Pokud totiž demokraté v listopadu ovládnou Kongres, ocitne se celé Muskovo impérium včetně chystané fúze Tesly a SpaceX pod drobnohledem vyšetřovacích výborů, které si chtějí posvítit i na jeho chaotické řádění v čele úřadu DOGE.
Texas není na prodej
Hlavním symbolem této oligarchické ofenzivy se stal Texas, kam Musk přes spřátelené fondy nalil už téměř 170 milionů dolarů na záchranu republikánského generálního prokurátora Kena Paxtona. Politik, který v minulosti jen o chlup unikl odvolání kvůli zneužití úřadu a obvinění z podvodů s cennými papíry vyřešil až dohodou o veřejně prospěšných pracích, totiž v průzkumech překvapivě ztrácí.
NEW AD: Have you seen these anti-Talarico attack ads?
Elon Musk paid for nearly all of them.
The world’s first trillionaire knows if he drags the most corrupt politician in Texas across the finish line, Ken Paxton will owe him everything.
@ElonMusk: Texas is not for sale. https://t.co/d59vYmpVbp
— Team Talarico (@TeamTalaricoHQ) October 22, 2026
Jeho demokratický vyzyvatel James Talarico vede v poměru 48 ku 46 procentům a od drobných dárců vybral rekordních 64 milionů dolarů oproti Paxtonovým chabým osmnácti milionům.
Když se Musk na své síti X pokusil do demokrata kopnout s tím, že s ním není něco v pořádku, Talarico mu okamžitě vrátil úder. Vmetl mu do tváře, že skutečně zvrácený je především politický systém, který dovoluje jednomu bilionáři koupit si vlastního osobního senátora, a voličům vzkázal, že Musk chce jen jejich půdu, vodu a peníze daňových poplatníků pro své texaské komplexy.
Kulturní války proti drahé naftě
Souboj v Texasu, jehož celkový účet už přesáhl astronomických 500 milionů dolarů, zároveň odhaluje naprostou programovou vyprázdněnost současné pravice. Vzhledem k tomu, že republikáni nedokážou obhájit Trumpovu válku s Íránem ani drtivou inflaci, utrácejí stovky milionů za vylhané spoty vygenerované umělou inteligencí a strašení změnami pohlaví u dětí.
Tato zoufalá snaha vybičovat emoce u zklamaného voličského jádra však naráží na tvrdou realitu běžného života. Jak trefně shrnul Talaricův poradce Chuck Rocha, těžko můžete donekonečna pouštět reklamy o transgender tématech lidem, kteří jsou k smrti vyčerpaní z toho, že u pumpy platí šest dolarů za galon nafty.
Zdroje info: Autor
Náhledové foto: Náhledové foto: Autor The White House
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