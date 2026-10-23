Statečný Babiš? Hulváty k upřímné omluvě nepřimějete

Gentlemani v současné době stále žijí. Určitě o tom nelze pochybovat. Samozřejmě se jich najde dost i na politické scéně. Bohužel se ale začínají prosazovat hulváti. Lidé, kteří nejen že nemají úctu k druhým, ale k ženám se chovají jako k odpadu. Takovýmto chováním se naposledy pochlubil poslanec Miroslav Ševčík. Bývalý děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze a současný poslanec za SPD se dokonale vybarvil. Až mi za něj bylo velmi silně studno. Chovat se tímto způsobem k ženám mohou jen lidé, kteří v sobě nosí velmi silný komplex méněcennosti.
Menopauza. Výkřik nehodný ani středoškoláka
Hodně zajímavou interpelaci přednesla předsedkyně pirátského klubu Olga Richterová. Konkrétně se jednala právě hulvátsví v Poslanecké sněmovně. Poslanec Ševčík totiž v momentu, kdy poslankyně Šebelová ohlásila ve středečním jednání to, že si chce vzít klub starostů pauzu, vykřikl menopauzu. I zlobivý středoškolák by se za takovýto dětinský a hloupý výrok převlečený za rádoby vtip mohl stydět. Pan Ševčík ne. I kdybych měl já sám komplex z toho, že si o mě nikdo neopře ani kolo, stejně bych nic takového neřekl. Bránilo by mi v tom slušné vychování. Některým holt ne.
Ševčík a jeho vyjádření. Pokud snad někdo čeká omluvu, tak to ani omylem. Naopak jen další výmluvy, kecy a urážky.
A do toho se mazlí s časopisem TO.
Ať mi pls nikdo neříká, že to má tenhle člověk v hlavě v pořádku. https://t.co/bgR2PE1sPx
— Jura Háček (jirka maso (@jura_haczek) October 23, 2026
Babiš se snažil, budiž mu do přičteno k dobru
Ženám ve Sněmovně napříč politickým spektrem se takovéto chování nelíbilo. Divit se jim nelze, hulvátství nejhrubšího zrna mezi slušné lidi nepatří. Obořila se třeba Taťána Malá, právě Olga Richterová nebo zmíněná poslankyně Šebelová. Samotné Richterová se pak ještě při interpelacích ptala přemíra Babiše, co na takové hulvátství říká. Ten, budiž mu to skutečně k duhu, samotného Ševčíka dovlekl až k pultíku s tím, že by se měl za své chování omluvit.
Andrej Babiš: Foto Úřad vlády České republiky
Omluva? Kdepak hulváti se neomlouvají
Je to tak. Poslanec Ševčík si asi ani neuvědomuje své jednání. Za takovéto hulvátství se totiž nedokázal ani omluvit. Nepochopitelné, nedůstojné. Stačilo ženám říct, že opravdu přestřelil a že se za to stydí. On se ale nestydí. Lidé jeho typu se nejspíše stydět ani neumí. Bagatelizoval věc tak, že slovo menopauza použil až šest vteřin po odchodu Šebelové od mikrofonu. Trapnější výmluvu by člověk hledal jen velmi těžko. I v Andreji Babišovi musela pěnit krev.
Tip: Okamura se za nás bije. Cestovka pro plyšáky, žádný prosazený zákon.
A co na to Okamura? Alibismus jako zbraň
Předseda SPD Okamura se vyjádřil v tom smyslu, že byl výrok nevhodný. Kdyby byl opravdu charakter, tak se za Ševčíka omluví. On ale poukázal na to, že některé výroky a urážky jiných poslanců jsou také nevhodné. Nechutný alibismus se vším všudy. A Ševčík? Ten je nejspíše spokojený sám se sebou.
Zdroje info: Autor, X,
Miroslav Ševčík: Náhledové foto Miroslav Ševčík/Meta
The post Statečný Babiš? Hulváty k upřímné omluvě nepřimějete
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