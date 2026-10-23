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Statečný Babiš? Hulváty k upřímné omluvě nepřimějete

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Dennívýzva
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Gentlemani v současné době stále žijí. Určitě o tom nelze pochybovat. Samozřejmě se jich najde dost i na politické scéně. Bohužel se ale začínají prosazovat hulváti. Lidé, kteří nejen že nemají úctu k druhým, ale k ženám se chovají jako k odpadu. Takovýmto chováním se naposledy pochlubil poslanec Miroslav Ševčík. Bývalý děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze a současný poslanec za SPD se dokonale vybarvil. Až mi za něj bylo velmi silně studno. Chovat se tímto způsobem k ženám mohou jen lidé, kteří v sobě nosí velmi silný komplex méněcennosti.
Miroslav Ševčík

Miroslav Ševčík

Zdroj: Miroslav Ševčík /Meta
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 08:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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