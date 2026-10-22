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Babiš k poplatkům za média: Vy to nebudete platit, bude to platit rozpočet

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Dennívýzva
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Videa premiéra naší země Andreje Babiše jsou opravdu hodně zajímavá, často i úsměvná. Když jsem se díval na sociální síti na jedno z nich, rozum mi ho přestával brát. Andrej Babiš odpovídal na jednoduchou otázku. Pane premiére, budete v říjnu projednávat zrušení poplatků? Odpověď našeho předsedy vlády mě dokonale odzbrojila. Řekl, že my to platit nebudeme, že to bude platiti rozpočet. Nevěděl jsem, jestli se mám smát, nebo brečet.
Andrej Babiš

Andrej Babiš

Zdroj: Andrej Babiš/Meta
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 05:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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