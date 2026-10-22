Babiš k poplatkům za média: Vy to nebudete platit, bude to platit rozpočet

Videa premiéra naší země Andreje Babiše jsou opravdu hodně zajímavá, často i úsměvná. Když jsem se díval na sociální síti na jedno z nich, rozum mi ho přestával brát. Andrej Babiš odpovídal na jednoduchou otázku. Pane premiére, budete v říjnu projednávat zrušení poplatků? Odpověď našeho předsedy vlády mě dokonale odzbrojila. Řekl, že my to platit nebudeme, že to bude platiti rozpočet. Nevěděl jsem, jestli se mám smát, nebo brečet.
Budeme se snažit co nejdřív
V odpovědi začal premiér velmi opatrně tím, že opět sliboval. Klasika. Slibem prostě člověka nezarmoutíte. Když už je jich ale víc a neplní se, je to poněkud horší. Premiér hovořil o tom, že je na řadě spousta zákonů, ale že se samozřejmě budou snažit. Poplatky jsou pro ně prioritou, která je velmi důležitá. Nuž, myslím si, že třeba nedostupné hypotéky pro mladé jsou mnohem důležitější, ale je to jen můj názor.
„Vy to nebudete platit, bude to platit rozpočet.“
Aha…
„Nebo možná ještě něco vymyslíme…“
To je plán Andreje Babiše na financování ČT po zrušení poplatků.
Tomu už se nedá ani smát. https://t.co/3ddBj17yoY
— Jura Háček (jirka maso (@jura_haczek) October 20, 2026
Skvělé, zaplatí to za mě rozpočet
A kdo to vlastně je ten rozpočet? Je to nějaký pán? Psát by se tudíž měl s velkým písmenem jako pan Rozpočet. Hodný mecenáš, který rozdává peníze lidem. Andrej Babiš ho zná, a tak ho přemluvil. Ten je tak hodný na nás, na obyčejné lidi. Bohužel to ale zřejmě žádný pán není. Jde o státní rozpočet, do kterého přispíváme my, občané. Nebo je to jinak?
Tip: Nadčlověk a jediný spasitel? Babiš na strojírenském veletrhu.
Občané nejsou hloupí, sázka na naši hloupost se nemůže vyplatit
Copak jsme hlupáci? Vždyť rozpočet jsou v podstatě daně, které platíme. Pan premiér pak může zaplatit veřejnoprávní média z našich peněz. Pohoda. Média mu pak mohou být klidně loajální. Jak si někdo může myslet, že peníze za televizi a rozhlas platit vůbec nebude? Těžko to pochopit. Státní dluh je stále vyšší. Proč? I kvůli takovýmto nehospodárným krokům.
Zdroje info: Autor, X
Andrej Babiš: Náhledové foto Andrej Babiš/Meta
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