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Vyjádření top 3 z kvalifikace na Velkou cenu USA

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Andrea Kimi Antonelli si v kvalifikaci na Velkou cenu USA vyjel pole position. Vedle pilota Mercedesu se do první řady postaví Max Verstappen, ze třetího místa odstartuje Isack Hadjar. Co po kvalifikaci řekla trojice nejrychlejších jezdců?
Vyjádření top 3 z kvalifikace na Velkou cenu USA

Vyjádření top 3 z kvalifikace na Velkou cenu USA

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 00:32

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