Vyjádření top 3 z kvalifikace na Velkou cenu USA

Isack Hadjar (3.)
James Hinchcliffe: „A ze třetího místa, tedy z druhé řady, odstartuje Isack Hadjar. Isacku, skvělé kolo. Na vaší straně garáže to byl trochu náročný víkend a nedařilo se vám najít takové vyvážení vozu, jaké jste chtěl. V kvalifikaci jste ale udělal velký krok dopředu. Jaké to bylo?“
Isack Hadjar: „Jsem spokojený se třetím místem, protože od začátku víkendu to pro mě bylo neuvěřitelně těžké. Nedokázal jsem najít správné vyvážení a opravdu jsem se hodně trápil. Dnes ráno jsem na měkkých pneumatikách ani nedokázal pořádně nastavit auto, protože bylo tak obtížné ho řídit.“
„Takže jsem vděčný celému týmu za všechnu tvrdou práci během víkendu. Byl jsem na ně trochu tvrdý, takže se jim chci omluvit. Jsem ale rád, že jsem třetí, i když si myslím, že jsme měli šanci na pole position.“
„Ve třinácté a patnácté zatáčce jsem měl opravdu obrovský vítr do zad a v kole jsem kvůli tomu ztratil spoustu času. Takže mě to trochu mrzí. Zároveň jsem ale rád, že jsme se dokázali takhle vrátit.“
James Hinchcliffe: „Dobře, hodně štěstí zítra a gratuluji ke skvělému výsledku v kvalifikaci.“
Max Verstappen (2.)
James Hinchcliffe: „Další na řadě je jeho týmový kolega, který do Velké ceny odstartuje z druhého místa, Max Verstappen. Maxi, máte za sebou velmi silný víkend. Poslechněte si reakci fanoušků. Tuhle trať máte opravdu rád. V posledním kole přišel menší problém. Bylo tam ještě něco navíc a co podle vás můžete dokázat zítra?“
Max Verstappen: „Q3 prostě nebyla dobrá. Q1 a Q2 byly fajn, ale potom jsem z nějakého důvodu na obou sadách pneumatik neměl dobré vyvážení.“
„Nedělal jsem chyby, ale jednoduše tam nebyla přilnavost a auto začalo hodně klouzat. V posledním kole bylo vidět, že to kvůli větru do zad na některých místech úplně nefunguje. Takže se snažíte zatlačit o něco víc, špatně trefíte nerovnost a auto začne poskakovat jako klokan. Potom přijde obrovský smyk a víte, že je kolo pryč.“
„Upřímně tedy nejsem s Q3 příliš spokojený. Nebylo to to, co jsem chtěl ani co jsem očekával. Ale pokud z toho i tak máme druhé místo, beru ho.“
James Hinchcliffe: „Druhé místo už se v minulosti ukázalo jako dobrá výchozí pozice a vám se tady dařilo už dříve. Gratuluji ke druhému místu a hodně štěstí zítra. Čtyřnásobný vítěz tady na Circuit of the Americas, Max Verstappen.“
Andrea Kimi Antonelli (1.)
James Hinchcliffe: „A držitel pole position, lídr šampionátu a jezdec Mercedesu, Andrea Kimi Antonelli. Kimi, to bylo neuvěřitelné kolo. Ve druhém pokusu jsme viděli menší chybu, ale první kolo nakonec stačilo. Pokud chcete zítra získat titul, musíte závod vyhrát. Zatím jste udělal všechno správně. Už nad tím přemýšlíte? Myslíte už na první zatáčku?“
Andrea Kimi Antonelli: „Ano, máme pole position, takže se zítra samozřejmě pokusíme vyhrát. Max byl ale celý víkend velmi rychlý. V kvalifikaci odvedl neuvěřitelnou práci, takže to nebude jednoduché.“
„Pokusíme se dobře odstartovat, doufejme, že do první zatáčky najedeme ve vedení, a potom se pokusíme určovat tempo. Bude to ale velmi těsné.“
„S dnešní kvalifikací jsem každopádně velmi spokojený. Q3 byla kvůli větru opravdu náročná. Vítr byl velmi nárazový a nepředvídatelný, takže mám radost, že se nám podařilo získat pole position.“
James Hinchcliffe: „Skvělá práce dnes a hodně štěstí do zítřejšího závodu. Držitel pole position, Andrea Kimi Antonelli.“
Andrea Kimi Antonelli: „Děkuji, moc děkuji.“