Věcný Kalousek na síti: Chovám se sprostě, neboť platím z daní Okamuru

Miroslav Kalousek si na sociální síti X rukavičky rozhodně nebere a nelze se mu vůbec divit. Tomia Okamuru glosoval velmi trefně a jasně. Zároveň se sám přiznal, že se chová sprostě. Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura si ale nepochybně naběhl na vidle sám a podobnou kritiku si zasloužil. Některé jeho výroky jsou za hranou, z čehož bohužel tento politik díky některým svým ovečkám těží. O to smutnější situace je.
Tip: Kalousek k voličům ANO. Nikoho jiného než vás se Andrej Babiš nebojí.
Česká televize pracuje proti zájmům Okamury?
Těžko říct, nicméně Tomio Okamura prohlásil, že je sprosté platit za něco, co pracuje proti jeho zájmům a zájmům země a národa. Má pravdu v tom, že Česká televize skutečně pracuje proti zájmům současného předsedy Poslanecké sněmovny. Není proruská a neútočí na menšiny. Také není rasistická a morálně absolutně nulová. Možná tyto věc Tomia Okamura zlobí a má s nimi problém. Že by ale Česká televize pracovala proti zájmům země a národ, jsem si tedy nevšiml.
Vezmu-li tento výrok třetího nejvyššího ústavního činitele ČR vážně, pak se musím přiznat, že se chovám sprostě. Nebot si jako daňový poplatník platím Okamuru. https://t.co/kkv8NOrfz4
— Miroslav Kalousek (@kalousekm) October 23, 2026
Kalouskovo vtipné přiznání
Miroslav Kalousek napsal, že když vezme výrok třetího nejvyššího ústavního činitele ČR vážně, pak se musí přiznat, že se chová sprostě. Jako daňový poplatník si totiž platí Okamuru. Tyto věty jsou celkem všeříkající a sám bych se pod ně velmi rychle a ochotně podepsal. Působení Okamury je z mého pohledu velmi kontroverzní. Kdybych se takto choval já, nemohl bych se na sebe podívat do zrcadla. Jsem naštěstí slušně vychovaný.
Tomio Okamura: Foto Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Inkluze ve Sněmovně. Uživatelé si servítky neberou
Jeden z uživatelů poukázal na svou radost ze zjištění, že Tomio Okamura umí číst. Logika Okamury je tak skvostná, že člověk, který neřídí, by neměl platit silnice. Zdravý člověk by neměl vynakládat prostředky na lékaře a tak dále. Toto se prostě Okamurovi opět nepovedlo a naběhl si vcelku solidně. Uživatelé, kteří psali o povedené inkluzi ve Sněmovně týkající se právě této osoby možná svými názory nebyli úplně mimo.
Zdroje info: Autor, X
Miroslav Kalousek: Náhledové foto Miroslav Kalousek/Meta
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