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Věcný Kalousek na síti: Chovám se sprostě, neboť platím z daní Okamuru

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Dennívýzva
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Miroslav Kalousek si na sociální síti X rukavičky rozhodně nebere a nelze se mu vůbec divit. Tomia Okamuru glosoval velmi trefně a jasně. Zároveň se sám přiznal, že se chová sprostě. Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura si ale nepochybně naběhl na vidle sám a podobnou kritiku si zasloužil. Některé jeho výroky jsou za hranou, z čehož bohužel tento politik díky některým svým ovečkám těží. O to smutnější situace je.
Miroslav Kalousek

Miroslav Kalousek

Zdroj: Miroslav Kalousek/Meta
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 06:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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