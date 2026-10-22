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Zušlechtěná mince není investiční zlato. Lidé platí za líbivý suvenýr tisíce, při prodeji ale narazí

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Zlatavý lesk, atraktivní motiv a sliby budoucího zhodnocení – tak může vypadat nabídka mincí, které se na první pohled tváří jako zajímavá investice do drahého kovu. Ve skutečnosti však může jít pouze o běžný kov s tenkou vrstvou zlata, jehož hodnota je nesrovnatelně nižší než cena skutečné zlaté mince.
Investiční mince

Investiční mince

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 22.10.2026 06:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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