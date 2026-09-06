Zakoupené vejce se vyplatí obrátit vzhůru nohama. Důvod je jasný

Reklama
2 min
Zakoupené vejce se vyplatí obrátit vzhůru nohama. Důvod je jasnýPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Milujete vejce? Aby ne. Připravit si je lze jak klasicky natvrdo, tak i naměkko či v jiných podobách. Taková domácí vaječina, volské okolo či ztracené vejce rozhodně stojí za to. Ideální jsou při přípravu těchto pokrmů domácí vejce. Ne vždy je ale lze jen tak jednoduše sehnat, a tak člověk zamíří do supermarketu. I tady ale nepochybně uspěje a získá vejce vysoké kvality. Při nákupu je ale velmi důležité zkontrolovat datum jejich trvanlivosti, případně provést doma malý trik, aby vejce vydržela déle.
Kupovaná vejce
Zdroj: Radek Štěpán
Reklama
Byla vaše úroda melounů bídná? Poučte se z letošních chyb
I když letošní léto bylo opravdu suché a teplé, naše úroda melounů se příliš nezdařila. Na zahrádce se nám...
Nebe v puse: Tvarohové knedlíčky s borůvkovým rozvarem
Máte rádi sladká pokrmy? Aby ne, mnohé mohou sloužit jako hlavní jídlo, ale také jako skvostný dezert....
Pěstování býčího srdce obrazem: Úroda je letos fantastická
Krásná velká rajčata plná velmi silné sladkokyselé šťávy. Přesně takto je možné charakterizovat odrůdu...
Zelená bomba z babiččina okna je zpět: Vypěstujte si bujný asparágus, který přežije úplně všechno!
Zelená bomba z babiččina okna je zpět: Vypěstujte si bujný asparágus, který přežije úplně všechno!....
Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...Všechny články tohoto autora →
První čínská automobilka si koupila jméno hokejového klubu. Míří rovnou do české extraligy
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 10:20
Poprvé za 149 let chybí v semifinále grandslamu hráč s bekhendem jednoruč. Federer doufá, že to není konec
SportyŽivě
dnes, 10:20
3 min
Krejčí dostal od trenéra tvrdý vzkaz, pak dal gól hlavou v derby. Po zápase si vyměnil dres se synem Priskeho
SportyŽivě
dnes, 10:18
3 min
Pastrňák patří v nové NHL 27 mezi nejlepší hráče, ale jeho obličej vyvolal vlnu posměchu. Fanoušci ho nepoznávají
SportyŽivě
dnes, 10:16
3 min
Ondřej Novotný reagoval na kritiku návratu Matúše Juráčka do OKTAGONu
MMAMAG.cz
dnes, 10:14
1 min
Reklama
Nalijte kolu do toalety a nechte ji přes noc působit. Ráno uvidíte, proč drahá chemie často zbytečně leží doma
adbz.cz
dnes, 10:13
2 min
Odpadky, poničené vybavení, vypáčená branka. Mládež řádí na novém hřišti v Lošticích
Hanácká Drbna
dnes, 10:10
2 min
„Ukažte mi obsah tašky.“ Kdy vás smí ostraha obchodu zastavit
Zodpovime.cz
dnes, 10:09
4 min
Kinobox Daily: Viggo Mortensen a Colin Farrell v útrobách zatopené jeskyně zachraňují Třináct životů
Kinobox.cz
dnes, 10:06
2 min
Předpověď na začátek týdne: Počasí v Česku chystá otočku, se kterou už nikdo nepočítal
Světkreativity
dnes, 10:06
2 min
Reklama
Na ulici ho zdraví a objímají, za rohem mu říkají svině. Etzler popsal život na severu Čech a chystá útěk do Prahy
VIPživot.cz
dnes, 10:05
3 min
Bezradný Chimaev. Vyzval čtyři soupeře, žádný nevyšel
MMAMAG.cz
dnes, 10:05
1 min
Sparta zažívá nejhorší start za 20 let. Paradoxně poslední tak špatný sezona skončila titulem
SportyŽivě
dnes, 10:03
4 min
Kurňa do pytle, bavilo mě to. Fotbalový trenér Holoubek přiznal, že na stadionech nezažil atmosféru jako na šipkách v Praze
SportyŽivě
dnes, 10:01
3 min
Šest výher a žádná porážka. Fakhretdinov dodnes nechápe, proč musel z UFC odejít
MMAMAG.cz
dnes, 10:00
2 min
Reklama
Balík sena sjel na silnici a způsobil nehodu. Zodpovědnost má zemědělec, řekl ÚS
Liberecká Drbna
dnes, 10:00
2 min
Tarpon atlantský: stříbrná torpéda, která umějí dýchat vzduch a při panice vyskočí skoro z vody
Žlutá kočka
dnes, 10:00
7 min
Komu zůstala doma tato knížka povinné školní četby, dostane od sběratelů 50 000 Kč minimálně
NESPECHEJ.cz
dnes, 10:00
3 min
Andrea Bezděková znovu v hledáčku zloděje: Z auta jí tentokrát ukradl bizarnosti
Aplausin.cz
dnes, 09:56
3 min
Urážky a provokace fanouška. Český tenista Menšík po zpackaném boji o postup mezi elitu na US Open zuřil
SportyŽivě
dnes, 09:56
3 min
Reklama
Soud čekal na Godlovy, oni nedorazili. Po problémech s dluhy to působí jako pořádná drzost
Žena.cz
dnes, 09:56
Naked Attraction se vrací s novými tvářemi. Druhá řada slibuje více žen, známé osobnosti i nové zvraty
V Telce
dnes, 09:55
3 min
Arsenal loni vyhrál titul tím, že soupeřům skoro nedával náskok. Letos už ukazuje, že umí vyhrát i ve chvíli, kdy ho dostane
Vše o sportu
dnes, 09:55
4 min
Pomalý metabolismus mohou podpořit správně zvolené potraviny. Jejich zařazení do jídelníčku usnadní cestu za štíhlejší postavou
Zdravestravovani.eu
dnes, 09:53
2 min
Vědomostní test podle pořadu Na lovu: Plný počet bodů bude známkou mimořádného přehledu
In-lifestyle.cz
dnes, 09:53
2 min
Reklama
Bisping po debutu Parnasseho nešetřil chválou. Vidí v něm budoucího šampiona
MMAMAG.cz
dnes, 09:53
1 min
Meteorologové varují před nečekaným vývojem: Ve střední Evropě bude už brzy sněžit
Světkreativity
dnes, 09:52
2 min
„Ručníky se nemají prát po každém použití ani jednou týdně,“ říká odbornice a uvádí přesný interval
Extrafit.cz
dnes, 09:52
4 min
Nahá seznamka se brzy vrátí s druhou řadou. Před kamerou se tentokrát svléknou i známé osobnosti
ReadZone
dnes, 09:51
2 min
Komunální volby 2026: bez čeho nevyrazit k urnám a kde si lidé musí dát pozor
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 09:51
Reklama
Poctivý buřtguláš s uzeným masem, který zahřeje, zasytí a chutná nejlépe s chlebem
Cooky.cz
dnes, 09:50
5 min
MMA bojovník tvrdí, že se utká se šimpanzem. Bizarní souboj má vlastní PPV stránku
MMAMAG.cz
dnes, 09:48
1 min
Tyhle boty ovládnou podzim 2026. Stylistka radí, po kterých sáhnout hned
Relaxeo.cz
dnes, 09:47
5 min
Moře u Itálie má i v září až 30 °C, na podzim kvůli tomu hrozí nebezpečí
Meteocentrum.cz
dnes, 09:41
3 min
Moře u Itálie má i v září až 30 °C, už na podzim hrozí katastrofální důsledky
Meteocentrum.cz
dnes, 09:41
3 min
Reklama
Zemřel majitel zámku Březina, který se 12. září mimořádně otevře veřejnosti
Plzeňská Drbna
dnes, 09:40
3 min
Nejčastější příčina požáru v domě je elektroinstalace. Solární panely a elektromobily ji zatěžují víc, než si myslíte
Mobify.cz
dnes, 09:37
4 min
Stabilita režimu, eliminace disentu. Čínská státní bezpečnost jako zábavní projekt
HlídacíPes.org
dnes, 09:30
7 min
Vedení Prahy schválilo smlouvu s Českými drahami za 165,17 miliard korun
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 09:30
Tenhle střih kalhot se vrací po 20 letech. Odbornice říká, komu bude slušet
Relaxeo.cz
dnes, 09:28
4 min
Reklama
Reklama
Drony díky pornu. Ukrajina zvažuje povolení nečekaného průmyslu, korupce je obrovská
Spotřebiče, které za žádných okolností nezapojujte do prodlužovačky zároveň s ostatními zařízeními. Riziko vzniku požárů je enormní
Soud čekal na Godlovy, oni nedorazili. Po problémech s dluhy to působí jako pořádná drzost
Tvrdá dřina a jedno jídlo pořád dokola. Brad Pitt se za půl roku změnil k nepoznání
Co bylo dřív – slepice, nebo vejce? Otázka, která je starší než věda sama. Odpověď je až překvapivě jednoduchá
Reklama
Reklama