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Tragédie na sjezdovce v Koutech. Policie obvinila kolegu zesnulého záchranáře

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Policie obvinila muže kvůli loňské tragické nehodě v Koutech nad Desnou na Šumpersku, při které se auto jesenické horské služby převrátilo při jízdě po sjezdovce. Dva horští záchranáři se zranili, jeden z nich o týden později zemřel v nemocnici. Zahájení trestního stíhání dnes bez bližších podrobností potvrdila mluvčí policie Miluše Zajícová i zástupci Horské služby ČR.
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zdroj: Horská služba České republiky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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