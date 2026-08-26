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Falešné pokuty v Prostějově. Radnice varuje před lístky s nesmyslným datem

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Prostějovská radnice varuje občany před nepoctivým či podvodným jednáním, kterého se někdo dopouští umisťováním podvržených oznámení o přestupku v parkování. Lístek zveřejněný na profilu města obsahuje i výzvu k uhrazení pokuty či údajný podpis strážníka. Podle zástupců města jde o podvrh.
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zdroj: Město Prostějov
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

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