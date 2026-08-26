V Uničově nohu z plynu. Řidiče na rušném tahu pohlídá radarPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Uničově nohu z plynu. Řidiče na rušném tahu pohlídá radar
Návštěvníci olomoucké zoologické zahrady mohou pozorovat i čerstvé ptačí přírůstky v areálu na Svatém...
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánuje na dálnici D48 u obce Polom na Přerovsku vybudovat odpočívku s...
Novou službu a usnadnění komunikace se strážníky přináší v Šumperku online mapa s databází autovraků v...
K nehodě tří vozidel vyjížděly složky integrovaného záchranného systému v pondělí odpoledne na pomezí...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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