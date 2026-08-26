Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

V Uničově nohu z plynu. Řidiče na rušném tahu pohlídá radar

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Síť stacionárních radarů v Uničově a okolí doznala v těchto dnech změny, nově bude na řidiče dohlížet automatické zařízení i v Mohelnické ulici poblíž supermarketu či fotbalového stadionu. Podle zástupců města místní občané dlouhodobě upozorňovali na překračování rychlosti.
V Uničově nohu z plynu. Řidiče na rušném tahu pohlídá radar

V Uničově nohu z plynu. Řidiče na rušném tahu pohlídá radar

Zdroj: Město Uničov
Reklama
Další články z Hanácká Drbna
Falešné pokuty v Prostějově. Radnice varuje před lístky s nesmyslným datem
Falešné pokuty v Prostějově. Radnice varuje před lístky s nesmyslným datem
VIDEO: Počasí přálo plameňákům. Zoo Olomouc se raduje ze sedmi mláďat
VIDEO: Počasí přálo plameňákům. Zoo Olomouc se raduje ze sedmi mláďat

Návštěvníci olomoucké zoologické zahrady mohou pozorovat i čerstvé ptačí přírůstky v areálu na Svatém...

Dálniční odpočívka na Hranicku. ŘSD plánuje rozsáhlou investici pro D48
Dálniční odpočívka na Hranicku. ŘSD plánuje rozsáhlou investici pro D48

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánuje na dálnici D48 u obce Polom na Přerovsku vybudovat odpočívku s...

Kdy konečně zmizí? Stav autovraků v ulicích Šumperku odhaluje nová online mapa
Kdy konečně zmizí? Stav autovraků v ulicích Šumperku odhaluje nová online mapa

Novou službu a usnadnění komunikace se strážníky přináší v Šumperku online mapa s databází autovraků v...

Hrozivá nehoda na Konicku: mladý řidič zkřížil cestu Avii, skončila na boku
Hrozivá nehoda na Konicku: mladý řidič zkřížil cestu Avii, skončila na boku

K nehodě tří vozidel vyjížděly složky integrovaného záchranného systému v pondělí odpoledne na pomezí...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
Hanácká Drbna
Další články z kategorie Olomoucký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOlomoucký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.