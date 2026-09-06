KVÍZ: Zládnete všechny pravopisné chytáky?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
KVÍZ: Zládnete všechny pravopisné chytáky?
Zdravotničtí záchranáři v Královéhradeckém kraji měli o prázdninách téměř 12.000 výjezdů, meziročně o devět...
Koncem srpna opustil brány věznice. Na svobodě ale čtyřicetiletý muž dlouho nepobyl. Náchodští kriminalisté...
Hradec znovu rozdá mezi obyvatele peníze prostřednictvím projektu Corrency. Loni lidé získávali příspěvek...
Co s obědem, který se ve školní jídelně uvaří, ale nakonec se nesní? V Hradci Králové ho nově nebudou muset...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →