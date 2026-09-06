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S kým žije Eva Machourková z AZ-kvízu: Její pohledný manžel sbírá úspěchy v úplně jiné branži

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Eva Machourková patří k nejstálejším tvářím České televize. Vedle letité práce v AZ-kvízu si pečlivě chrání i rodinné zázemí.
Fotografie Evy Machourkové

Fotografie Evy Machourkové

Zdroj: Foto: Uživatel Kirk / Creative Commons / CC BY-SA, Eva Machourková na dni otevřených dveří brněnského studia ČT v roce 2009
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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