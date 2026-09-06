S kým žije Eva Machourková z AZ-kvízu: Její pohledný manžel sbírá úspěchy v úplně jiné branži

Eva Machourková patří k nejstálejším tvářím České televize. Vedle letité práce v AZ-kvízu si pečlivě chrání i rodinné zázemí.
Eva Machourková se divákům ani po letech moderování jedné soutěže neokoukala. Před kamerou působí jistě, vlídně a přirozeně. Jakmile ale zhasnou světla ve studiu, zůstává spíš u života, který se s televizním prostředím moc nepřekrývá. Sama v minulosti připustila, že hlavní oporu má doma, v rodině. Na In-Lifestyle jsme se zaměřili na její moderátorský styl i přístup k životu.
K AZ-kvízu nevedla přímá moderátorská cesta
Eva Machourková, dříve Brettschneiderová, vystudovala psychologii. Do televize tedy nepřišla jako člověk, který by měl od začátku jasně namířeno před kameru. Nejdřív pracovala v pedagogicko-psychologické poradně, teprve později se její práce přesunula k televiznímu prostředí. Věnovala se i dramaturgické činnosti a diváci si ji mohou vybavit i z dětských pořadů Oáza nebo Hip hap hop.
Nejpevněji je ale její jméno spojené s AZ-kvízem. Podle
ČSFD pořad moderuje od roku 1997, přičemž se celé ty roky střídá s Alešem Zbořilem. U denního televizního formátu je taková výdrž neobvyklá. Nejde jen o to přijít do studia a přečíst otázky. Tento typ pořadu stojí na drobných věcech: uhlídat tempo, znovu a znovu vysvětlovat pravidla bez dojmu automatu, pracovat s nervozitou soutěžících a nenechat případné ticho přerůst v trapnost.
Aleš Zbořil promluvil o nečekané stopce v AZ-kvízu. Zájemců je příliš mnoho Klid před kamerou se nedá jen tak předstírat
AZ-kvíz se zvenčí může zdát jako pořad, který moderátora nijak zvlášť netlačí. Jenže jednoduché formáty bývají v tomto směru trochu zrádné. Soutěžící jednou odpovídají rychle, podruhé je zastaví otázka, která doma u televize vypadá skoro samozřejmě. Moderátor musí držet rytmus, nepřidávat napětí navíc a nikoho přitom neshodit. Machourková si za roky našla styl, který stojí hlavně na klidném vystupování.
Za moderátorským stolečkem sází na přesnost, srozumitelnost a obyčejné lidské tempo. Machourková navíc ve starším rozhovoru pro
Žena-In řekla, že soutěživost jí není příliš vlastní a AZ-kvíz by si sama zahrála spíš v soukromí online. K jejímu vystupování to sedí. Nestaví se nad soutěžící, jen je jemně vede. Doma ji čeká úplně jiné prostředí
Po natáčení se vrací k rodině. Je partnerkou advokáta Jiřího Machourka a mají spolu syna Jana. Z předchozího manželství má dceru Julii. Když kdysi mluvila o tom, co je pro ni zázemím, neobalovala to do dlouhých vět: „
Tím je pro mě rodina.“
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Jiří Machourek přitom není člověk úplně mimo veřejný prostor. Je brněnským advokátem, který se před rokem 1989 podílel na obhajobě disidentů. Přesto jejich domácí život zůstává dlouhodobě stranou zájmu médií. V době, kdy se mnoho známých osobností připomíná na sociálních sítích takřka denně, se oni snaží být spíše nenápadní.
Veřejnost k sobě příliš nepouští
Eva Machourková kolem sebe nepotřebuje vytvářet velký ruch. Nevysvětluje veřejně každý krok a z rodiny nedělá součást svého mediálního obrazu. Přitom její televizní dráha je dlouhá, stabilní a u moderátorů podobných pořadů svým způsobem výjimečná.
AZ-kvíz mezitím přežil změny diváckého vkusu, nástup sociálních sítí i tlak na rychlejší, hlasitější a efektnější formáty. Machourková v něm zůstává jako moderátorka, která ví, že slušnost, klid a přesné vedení soutěže na obrazovce stále fungují. A mimo studio má zázemí, k němuž se vrací.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Moderuje AZ-kvíz už 30 let: Nejdůležitější je však pro Evu Machourkovou rodina, doma má advokáta byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.