Kinobox Daily: Role, která ze Shii LaBeoufa udělala hvězdu. Připomeňte si strhující thriller DisturbiaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kinobox Daily: Role, která ze Shii LaBeoufa udělala hvězdu. Připomeňte si strhující thriller Disturbia
Začal nám nový školní rok a lidé se už naplno vrátili z dovolených. Toho chtějí využít streamovací služby,...
Tak máme v kinech novou romantickou komedii a opět s Vladimírem Polívkou, jenž dobývá i láme srdce Kateřině...
Michael Keaton patří k nejcharismatičtějším hollywoodským hercům. Původně jako Michael Douglas narozený...
Filmový žargon je občas dost nerdovský. Když vznikne opravdu příšerné dílo, můžete o něm říct, že je...
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