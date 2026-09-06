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Do roku 2024 si myslel, že nejdůležitější boj je na hřišti. Pak zjistil, jak moc se mýlil

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Odchod, který se rýsoval od května, dostal formu otevřeného dopisu. David Douděra se rozloučil se Slavií, poděkoval i muži, který ho vyřadil z kádru, a při odchodu do zámoří poslal sto tisíc korun klubovému nadačnímu fondu.
Do roku 2024 si myslel, že nejdůležitější boj je na hřišti. Pak zjistil, jak moc se mýlil

Do roku 2024 si myslel, že nejdůležitější boj je na hřišti. Pak zjistil, jak moc se mýlil

Zdroj: SK Slavia Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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