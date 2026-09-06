Do roku 2024 si myslel, že nejdůležitější boj je na hřišti. Pak zjistil, jak moc se mýlil

- Osmadvacetiletý obránce míří do amerického Cincinnati, kde bude spoluhráčem Pavla Buchy
- Ze slávistického kádru ho vyřadil předseda klubu Jaroslav Tvrdík po červené kartě v květnovém derby
- Ve vzkazu Tvrdíkovi výslovně děkuje a mluví o nastaveném zrcadle
- Nadačnímu fondu Slavie věnoval sto tisíc korun
- Tomáš Chorý, který dostal v témže zápase červenou také, se do kádru vrátil
Dopis místo tichého odchodu
Vzkaz začíná přiznáním, které se od profesionálního fotbalisty čte nezvykle. „Celý svůj život hraju fotbal srdcem. Když jsem byl šťastný, bylo to vidět. Když jsem byl naštvaný, bylo to vidět také. A právě emoce mi daly mnoho krásných okamžiků, ale také mě někdy dostaly do situací, na které nejsem pyšný," napsal.
Slavii přitom nepovažoval za zaměstnání. „Nastal čas převzít odpovědnost za své chyby a uzavřít jednu kapitolu svého života. Proto jsem se rozhodl ukončit své působení ve Slavii a hledat svůj nový domov jinde," vysvětlil.
Nejzajímavější část ale míří k muži, který o jeho konci rozhodl. „Neodcházím se zlobou. Neodcházím s výčitkami. Odcházím s vděčností. Zdůrazňuji, že panu Tvrdíkovi ze srdce děkuji, jak se o nás staral před dvěma lety," připomněl rodák z Brandýsa nad Labem období, kdy řešil vážné onemocnění v rodině.
A pak přišla věta, kterou by po vyhazovu z kádru napsal málokdo. „Zároveň mu budu děkovat i v této chvíli. Jelikož mi nastavil zrcadlo, kterým mě vysvobodil, abych se posunul jako člověk. A proto necítím žádnou zášť, ale vděčnost," uvedl. Poděkoval i sportovnímu řediteli Přemyslu Kovářovi za práci na přestupu.
Sto tisíc a jedno doznání
Součástí rozloučení byl finanční dar. „Jako malé gesto poděkování a rozloučení věnuji 100 000 Kč do nadačního fondu Slavie. Dělám to proto, že po mé zkušenosti vím, že tyto peníze pomohou lidem, kteří to skutečně potřebují, kteří doopravdy bojují," napsal.
Vzápětí přidal pasáž, která z celého textu vystupuje nejvíc. „A já si do roku 2024 myslel, že nejdůležitější boj je na hřišti. A to byla ta moje největší chyba. A tuto chybu jsem dva roky vstřebával a bál jsem se polevit. Aby lidé neříkali, že jsem se změnil," uzavřel. Poděkování poslal fanouškům, lidem z klubu i svým kritikům.
Dva hříšníci, dva různé konce
Cesta k tomuto rozloučení začala 9. května v Edenu. Nadstavbové derby se nedohrálo kvůli vniknutí fanoušků na hrací plochu a ještě předtím dostali červenou kartu Douděra i Tomáš Chorý. Ani pro jednoho nešlo o první prohřešek sezony a klub oba s okamžitou platností vyřadil z A-týmu.
Pak se jejich cesty rozešly. Loňského nejlepšího kanonýra vzalo vedení před sezonou na příkaz majitele Pavla Tykače zpět, Douděra si měl hledat nové angažmá. Chorý naskočil i do nedělního derby na Letné a po závěrečném hvizdu si neodpustil provokaci směrem k domácím, zatímco jeho bývalý spoluhráč se chystá na Ameriku. Slavia se ostatně v letním okně rozloučila hned s dvanácti hráči.
Před osmadvacetiletým obráncem, který si letos zahrál i na mistrovství světa, tak stojí první zahraniční angažmá kariéry.