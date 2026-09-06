Počasí rozhodlo. Balónové nebe skončilo v polovině plánovaných letůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Počasí rozhodlo. Balónové nebe skončilo v polovině plánovaných letů
Když Radka Kozáková onemocněla rakovinou prsu, nejvíc se nebála o sebe. Děsila ji představa, že její dcera...
Zdravotničtí záchranáři v Královéhradeckém kraji měli o prázdninách téměř 12.000 výjezdů, meziročně o devět...
Koncem srpna opustil brány věznice. Na svobodě ale čtyřicetiletý muž dlouho nepobyl. Náchodští kriminalisté...
Hradec znovu rozdá mezi obyvatele peníze prostřednictvím projektu Corrency. Loni lidé získávali příspěvek...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →