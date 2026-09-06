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Počasí rozhodlo. Balónové nebe skončilo v polovině plánovaných letů

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Balóny ani dnes nad Hradcem Králové nevzlétly. Organizátoři Balónového nebe 2026 do poslední možné chvíle doufali, přesto museli zrušit i poslední letový termín. Důvodem je silný vítr, který balonářům v závěru akce nepřál.
Počasí rozhodlo. Balónové nebe skončilo v polovině plánovaných letů

Počasí rozhodlo. Balónové nebe skončilo v polovině plánovaných letů

Zdroj: Veronika Vejdělková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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