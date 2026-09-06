Senioři mohou dostávat peníze za návštěvu lékaře. Někteří si mohou přilepšit o 3000 Kč

Preventivní prohlídka u praktického lékaře by v budoucnu nemusela znamenat pouze kontrolu zdravotního stavu. Ministerstvo zdravotnictví připravuje změnu, podle které by zdravotní pojišťovny mohly své klienty za pravidelnou účast na prevenci odměňovat přímo penězi. Návrh počítá s tím, že by bonus mohl přijít rovnou na účet pojištěnce a nebylo by nutné složitě dokládat jeho následné využití. Přesná částka zatím stanovena není, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ale hovoří o částkách v řádu vyšších jednotek tisíc korun. Jednotlivé pojišťovny by navíc mohly mít při určování výše odměn určitou volnost. Důležité však je, že nejde o peníze, na které by měli lidé nárok už nyní. Ministerstvo chce příslušnou změnu prosadit s účinností od roku 2028 a výsledná podoba pravidel se tak ještě může změnit.
Určitá forma odměňování za prevenci ale existuje už dnes. Zdravotní pojišťovny nabízejí vlastní příspěvky a jejich získání může být navázáno právě na absolvování preventivní prohlídky. Například VZP umožňuje svým pojištěncům starším 65 let, kteří v posledních dvou letech absolvovali preventivní prohlídku u praktického lékaře, získat až 500 korun na pohybové aktivity nebo dentální hygienu. Nejde tedy o pětistovku vyplacenou jednoduše za návštěvu ordinace, ale o příspěvek na konkrétní službu, který má splnění dalších podmínek. Samotná všeobecná preventivní prohlídka u praktika je přitom z veřejného zdravotního pojištění hrazena jednou za dva roky. Od roku 2026 se její obsah dále rozšířil a lékaři u pacientů podle věku a zdravotního stavu sledují například hodnoty související s funkcí ledvin, kardiovaskulárním rizikem nebo účast v jednotlivých screeningových programech.
Právě u starších lidí může pravidelná prevence znamenat podstatně více než budoucí finanční bonus. Od roku 2026 jsou muži i ženy ve věku od 45 do 74 let zařazeni do screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku. Mohou absolvovat test na skryté krvácení do stolice ve dvouletém intervalu, případně screeningovou kolonoskopii, která se při negativním výsledku opakuje po deseti letech. Ženy mají od 45 let nárok na mamografický screening každé dva roky a muži ve věku 50 až 69 let se mohou zapojit do programu časného záchytu karcinomu prostaty. Pro vyšší věkové skupiny existují také programy zaměřené například na osteoporózu, demenci nebo výduť břišní aorty. Senioři proto nemusí čekat na připravované tisícové odměny. Už nyní mohou využívat hrazená vyšetření a podle své zdravotní pojišťovny také další příspěvky z fondu prevence. Konkrétní nabídka a podmínky se však mezi jednotlivými pojišťovnami liší.
Zdroje: ct24.ceskatelevize.cz, vzp.cz, nzip.cz