Klasické bojlery končí. Nahradí je zařízení, které ohřeje vodu za pár minut

Ráno pustíte sprchu a čekáte, až přiteče teplá voda. Někdo si ji stihl vybrat před vámi, a tak zbývá jen vlažný pramínek a mrzutý začátek dne. Nádrž na stěně přitom hřeje vodu klidně celý den, i když doma nikdo není. Právě proto se stále víc domácností poohlíží po řešení, které pošle teplou vodu skoro v tu chvíli, kdy otočíte kohoutkem.
Proč u bojleru pořád na něco čekáte
Klasický bojler funguje podobně jako termoska. Ohřeje si zásobu vody v nádrži, obvykle mezi 80 a 200 litry, a tu pak drží na nastavené teplotě. Výhoda je zřejmá. Doma máte stálou zásobu horké vody pro celou rodinu i pro několik kohoutků současně.
Zásobníkový bojler drží nádrž vody horkou pořád, i když ji zrovna nikdo nepotřebuje. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Slabina se ukáže ve dvou situacích. Když zásobu vyčerpáte, musíte počkat, než se voda znovu dohřeje. U elektrického bojleru to u plné nádrže znamená klidně hodinu i víc. A i tehdy, když teplou vodu zrovna nikdo netočí, ji zařízení pořád udržuje horkou. Ohřívá tak vodu do zásoby i v noci nebo přes den, kdy jste v práci, a tahle skrytá spotřeba se počítá.
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Průtokový ohřívač k celé věci přistupuje obráceně. Žádnou nádrž nemá. Topné těleso se zapne ve chvíli, kdy pustíte vodu, a ohřeje přesně tolik, kolik jí zrovna proteče. Teplá voda proto přiteče prakticky okamžitě, u výkonných modelů v řádu několika vteřin. Malé ohřívače dokážou vodu nahřát na šedesát stupňů za pouhých pár sekund, byť s nižším průtokem.
U vzdálenějšího kohoutku ještě chvilku trvá, než voda doteče potrubím, i tak ji ale máte během pár minut. Odpadá zároveň zbytečné hřátí do zásoby, takže nevznikají ztráty, které u bojleru ukrajují část spotřeby. Příjemným bonusem je, že teplá voda vám nedojde ani uprostřed sprchování, protože se ohřívá průběžně. Samotné zařízení je navíc malé a vejde se pod umyvadlo nebo pod dřez, takže nepotřebuje vlastní technickou místnost. Nejlepší výsledek dostanete, když ho umístíte co nejblíž k místu odběru, protože se tím zkrátí i cesta, kterou voda urazí, než k vám přiteče.
Kde se skrývá háček
Rychlost si vybírá daň v podobě nároků na elektřinu. Aby ohřívač stihl vodu nahřát za pochodu, potřebuje v ten okamžik hodně energie. Kolik výkonu bude chtít, poznáte podle toho, k čemu vodu ohříváte:
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Silnější kousky se proto neobejdou bez vlastního jističe a často ani bez třífázového přívodu. Do starší elektroinstalace takový spotřebič nemusí zapadnout, a proto je lepší svěřit montáž odborníkovi. Svoje limity ukáže i tehdy, když teplou vodu potřebujete na dvou místech naráz. Rozběhne-li se současně sprcha a někdo si pustí kohoutek jinde v domě, výkon se rozdělí a proud z baterie znatelně vychladne. Jeden ohřívač proto spolehlivě zásobí spíš jedno odběrné místo. Pro teplou vodu ve víc koutech bytu zároveň počítejte s výkonnějším modelem nebo rovnou s několika kusy.
Komu se vyplatí a kdy zůstat u bojleru
Klasické bojlery mají po letech opravdovou konkurenci. Z domácností ale rozhodně nemizí. Průtokový ohřívač se hodí hlavně tam, kde je spotřeba nižší a jen občasná. Vyplatí se všude, kam by teplá voda ze zásobníku putovala zbytečně dlouho, ať už jde o malý byt bez místa na velkou nádrž, dřez v prádelně, zahradní domek nebo pracovní kout ve sklepě. Menší model navíc pořídíte s nižšími pořizovacími náklady a u nízké spotřeby vyjde jeho provoz levněji.
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Pro početnou rodinu s vysokou spotřebou a několika odběrnými místy zůstává rozumnější volbou zásobník. Ať se rozhodnete jakkoli, počítejte s pravidelnou údržbou, obzvlášť v oblastech s tvrdou vodou. Při běžné péči vám spolehlivý ohřívač vydrží kolem patnácti let.
Zdroje: https://www.energovo.cz/za-jak-dlouho-se-ohreje-voda-v-bojleru/, https://www.czkoupelna.cz/tipy-a-rady-do-koupelny/vse-o-elektrickych-ohrivacich-vody-kdy-je-lepsi-prutokovy-a-kdy-zasobnikovy/, https://www.dumazahrada.cz/interier/bojlery-a-ohrivace-vody-rady-doporuceni/, https://www.vlasta.cz/inspirace/moderni-ohrivace-vody-setri-elektrinu-misto-bojleru-doma/, https://www.cezakademie.cz/cs/clanky/ohrev-vody-v-byte-co-zvolit-prutokovy-ohrivac-nebo-bojler-234051, https://www.testado.cz/prutokove-ohrivace-vody/
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