Češi ruší plynové kotle. Našli způsob, jak topit levněji a bez zásahu do domu

Kotel v kotelně nikdo přes noc vyhazovat nemusí a žádný zákon k tomu nikoho nenutí. Přesto stále víc domácností hledá levnější způsob, jak vytopit byt nebo dům, aniž by kvůli tomu musely bourat zdi nebo natahovat nové trubky. Řešení, po kterém sahají, se vejde na zeď a zapojí do zásuvky.
Teplo ucítíte dřív, než ho ukáže teploměr
Infračervené topné panely nezahřívají vzduch v místnosti. Teplo sálají přímo na stěny, podlahu, nábytek i na lidi, kteří jsou v pokoji. Vnímáte ho podobně jako sálání z rozpálených kachlových kamen, kdy je vzduch kolem ještě chladný, a přesto je vám příjemně teplo. Díky tomu se v místnosti cítíte dobře, i když je na teploměru o poznání méně stupňů než u klasického radiátoru.
Právě tenhle detail rozhoduje o penězích. Když stačí nastavit teplotu o jeden až dva stupně níž a komfort zůstane stejný, spotřeba klesne. Od podlahy až ke stropu se přitom teplota drží vyrovnaná, takže nevznikají studené kouty ani zbytečně přetopený strop.
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Hlavní tahák je jednoduchost. Deska se připevní na zeď nebo pod strop a napojí se na klasickou elektrickou zásuvku. Odpadá hned několik věcí:
kotelna, komín, potrubní rozvody i radiátory, pravidelné revize plynového zařízení.
Instalace bývá otázkou pár hodin a vystačí si se stávající elektroinstalací, takže se v domě nemusí nic sekat ani předělávat.
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Panely se dnes navíc nemusí nijak schovávat. Vedle jednoduchých bílých desek nabízejí výrobci i kusy s potiskem, které na zdi působí jako obraz nebo velký plakát a topí úplně stejně.
Infrapanel se pověsí na zeď a zapojí do běžné zásuvky, na zdi působí jako obraz a topí, bez sekání a nových rozvodů. Ilustrační foto. Zdroj: Wycher Bakker / Unsplash. Kde se schovává úspora za topení
Úspora má dvě roviny. První je samotné pořízení. Zatímco tepelné čerpadlo vyjde na stovky tisíc korun, sada infrapanelů vyjde mnohem levněji a pořídíte ji za zlomek téhle sumy. Druhá rovina je provoz. Konkrétní čísla nabízí měření německého Fraunhoferova institutu pro stavební fyziku z roku 2024. Institut porovnal dvě totožné rodinné budovy a infračervený systém v nich spotřeboval o 32 procent méně konečné energie oproti plynovému kondenzačnímu kotli. Studii si ale objednala zájmová skupina německých výrobců infrapanelů, takže se hodí brát ji s rezervou. Stejné měření u panelů zároveň ukázalo vyšší produkci oxidu uhličitého, protože elektřina v síti zatím není bezemisní.
Nízká spotřeba dobře funguje i ve spojení s fotovoltaikou, která část energie na topení pokryje i v zimě z vlastní střechy. Zázrak to ale samo o sobě není. Elektřina je za kilowatthodinu dražší než plyn, takže výsledek na účtu závisí hlavně na zateplení domu a na tom, jak s teplem hospodaříte. V dobře izolovaném bytě dává řešení smysl, u netěsného starého domu bez zateplení může provoz naopak nemile překvapit.
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Sálavé panely mají i svá omezení a je férové znát je dopředu. Neohřejí vodu, o tu se dál musí postarat bojler. Nehodí se ani tam, kde chcete rychle vytopit dlouho nevytápěný prostor, protože sálavé teplo nastupuje pozvolna a počítá s malými rozdíly teplot.
Zásadní je i správný návrh. Slabě navržená sestava nezvládne místnost vytopit, předimenzovaná zbytečně zvyšuje spotřebu. Panel potřebuje před sebou volnou plochu, takže ho nemá smysl schovávat do rohu ani za otevřené dveře, odkud by teplo nikam nepustil. Vyplatí se proto nechat si potřebný výkon navrhnout odborníkem přímo pro váš prostor a neřídit se jen orientačními čísly z katalogu.
Proč Češi vyměňují kotle dobrovolně
Za rozhodnutím nestojí žádný nařízený konec plynu. Evropská komise podle svého vyjádření z počátku roku 2025 zatím nepřišla s žádnými novými pravidly pro kotle a kamna a chystaná revize se týká hlavně spotřebičů na tuhá paliva. Plynových kotlů v bytech se zatím netýká, u existujícího vytápění se tedy nic zakazovat nechystá.
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Lidé přecházejí sami od sebe. Ceny energií kolísají, Česko je u plynu závislé na dovozu a u novostaveb Evropa směřuje k budovám bez spalování fosilních paliv. Kdo chce mít teplo pod kontrolou místnost po místnosti, s minimem údržby a bez zásahu do konstrukce domu, bere sálavé panely jako logickou volbu. Vydrží desítky let provozu a jediná péče, kterou si žádají, je občasné oprášení.
Zdroje: https://www.srovnejto.cz/blog/infrapanely-jako-zdroj-vytapeni-jake-jsou-vyhody-a-nevyhody/, https://www.irozhlas.cz/ekonomika/evropska-komise-zatim-nenavrhla-nove-pozadavky-na-kotle-a-kamna-chce-se-vyhnout_2502052138_epo, https://www.drevoastavby.cz/o-drevostavbach/vytapeni-a-vzduchotechnika/jak-usetrit-na-vytapeni-v-roce-2026, https://www.vitio.cz/blog/tepelne-cerpadlo-fotovoltaika-nebo-infrapanely-jake-vytapeni-se-dnes-skutecne-vyplati/, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/infrapanely-usporne-vytapeni-nahrada-plynu/
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