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Z vězení na svobodu a zpátky za mříže. Muž měl vyhrožovat bývalé družce

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Dennívýzva
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Koncem srpna opustil brány věznice. Na svobodě ale čtyřicetiletý muž dlouho nepobyl. Náchodští kriminalisté ho obvinili z nebezpečného vyhrožování a soud následně rozhodl o jeho vzetí do vazby.
Z vězení na svobodu a zpátky za mříže. Muž měl vyhrožovat bývalé družce

Z vězení na svobodu a zpátky za mříže. Muž měl vyhrožovat bývalé družce

Zdroj: ilustrační foto / Jan Luxík
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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