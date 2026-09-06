Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Hanácký tvarohový koláč s povidly, který se na Hané dědí po generace

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na tenhle tvarohový koláč s povidly po Hanácku si vzpomenu pokaždé, když chci upéct něco poctivého ke kávě a nechce se mi zadělávat kynuté těsto. Je vláčný, na suroviny docela obyčejný a právě díky tvarohové vrstvě s vanilkovým pudinkem a povidlům zjemněným rumem má chuť, ke které se doma vracíme pořád.
Obrázek k receptu na Hanácký tvarohový koláč s povidly: Tradiční moučník s vláčnou náplní a chutí, která se na Hané dědí po generace

Obrázek k receptu na Hanácký tvarohový koláč s povidly: Tradiční moučník s vláčnou náplní a chutí, která se na Hané dědí po generace

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Hanácký tvarohový koláč s povidly: Tradiční moučník s vláčnou náplní a chutí, která se na Hané dědí po generace
Reklama
Další články z Cooky.cz
Tvarohové knedlíky s meruňkami jsou letní favorit, který si zamilujete po prvním soustu: Vyzkoušejte švestky i jiné ovoce ze zahrádky
Tvarohové knedlíky s meruňkami jsou letní favorit, který si zamilujete po prvním soustu: Vyzkoušejte švestky i jiné ovoce ze zahrádky
Dort ve stylu Ferrero Rocher: Čokoládový dort s lískovými oříšky a jemnou krémovou náplní
Dort ve stylu Ferrero Rocher: Čokoládový dort s lískovými oříšky a jemnou krémovou náplní

Vypadá slavnostně, ale doma ho dělám hlavně ve chvíli, kdy chci upéct něco efektního bez zbytečného stresu....

Svěží asijský salát s vepřovým masem, rýžovými nudlemi, zeleninou a oříšky
Svěží asijský salát s vepřovým masem, rýžovými nudlemi, zeleninou a oříšky

Připravte si svěží asijský salát s rýžovými nudlemi, marinovaným vepřovým masem a houbami! Výbornou misku...

Povidlové a tvarohové frgály po valašsku: Nadýchané velké koláče sypané máslovou drobenkou
Povidlové a tvarohové frgály po valašsku: Nadýchané velké koláče sypané máslovou drobenkou

Na frgály si vzpomenu vždycky ve chvíli, kdy chci upéct něco slavnostnějšího, ale pořád po domácku. Jsou to...

Svěží mandarinkové řezy se smetanovým krémem a posypané čokoládou
Svěží mandarinkové řezy se smetanovým krémem a posypané čokoládou

Mandarinky se u nás doma neobjevují jen v misce na stole, ale často i na plechu. Tento mandarinkový moučník...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.