Hanácký tvarohový koláč s povidly, který se na Hané dědí po generace

Tvarohový koláč s povidly po Hanácku mám v paměti uložený docela živě. Poprvé jsem ho ochutnala kdysi jen mezi řečí, žádná velká slavnost kolem toho nebyla, a přesto mi ta chuť zůstala v hlavě víc než lecjaký načančaný zákusek. Líbí se mi na něm i jeho nenáročnost: nečeká se na kynutí, nepočítají se gramy s lékárnickou přesností, vystačíte si s hrnkem a trochou času. Díky tvarohové vrstvě s vanilkovým pudinkem a povidlům ale chutná jako moučník, který se v rodině vytahuje znovu a znovu. Na plechu je bez velkých parádiček, a zrovna to mu sluší.
Na Hané se peklo spíš pořádně než okázale. Tenhle koláč do takového vaření zapadá velmi přirozeně. Není to drobný cukrářský kousek na
talířek, spíš domácí buchta na plech, kterou nakrájíte po nedělním obědě i ve všední den, když někdo zazvoní na kávu. Těsto se promíchá, nalije a jde se dál. dezertní Bez kynutí, bez dlouhého postávání u linky. Výsledek přitom nepůsobí jako laciná rychlovka.
Můj tip zní: Povidla s rumem jen povolte, opravdu opatrně. Když je rozředíte moc, sjedou níž do koláče a nahoře už nezůstanou ty tmavé, trochu křivé cestičky, které na něm vypadají tak dobře. Tvaroh a povidla se v českém pečení drží právem
Kombinace
tvarohu a švestkových patří v českých kuchyních k jistotám, které se jen tak neunaví. Tvaroh je jemný, lehce nakyslý, povidla hustá, sladká a švestková tak, jak mají být. V rodinných sešitech s recepty tahle dvojice přežívá celé roky. Někde se schová do buchet, jinde do koláčů, někdy do povidel malých kynutých koláčků, které ze stolu zmizí ještě vlažné. Recept na měkký tvarohový koláč s povidly po Hanácku
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: 30 až 45 minut Teplota trouby: 170 až 180 °C Počet porcí: 1 plech 35 × 45 cm Ingredience pro přírpavu Lité těsto 2 hrnky polohrubé mouky 3/4 hrnku cukru krupice 2 vejce 1/2 hrnku oleje 1 balíček vanilkového cukru 1 balíček prášku do pečiva Tvarohová vrstva 2 vaničky polotučného tvarohu 2 vejce 1 balíček vanilkového cukru 1 balíček vanilkového pudinku 1 dl mléka cukr dle chuti Dokončení cca 200 g švestkových povidel 1 až 2 lžíce rumu trocha másla nebo oleje na vymazání plechu Jak připravit vláčný tvarohový koláč s povidly
1. Nachystejte si
plech o velikosti zhruba 35 × 45 cm a zlehka ho vymažte máslem nebo olejem. Troubu nastavte na 170 až 180 °C.
2. Do mísy rozklepněte
vejce a přidejte cukr krupici. Krátce prošlehejte, jen aby směs trochu zesvětlala a nabrala vzduch. Potom přilijte olej, vsypte vanilkový cukr, polohrubou mouku a prášek do pečiva. Všechno promíchejte na hladké lité těsto.
3. Připravené
lité těsto rozetřete na plech. Netrapte se tím, jestli je v každém rohu úplně stejně vysoké. V troubě si ještě trochu sedne a srovná se, jak to u takového těsta bývá.
4. V jiné míse prošlehejte
tvaroh, vejce, vanilkový cukr, vanilkový pudink, mléko a cukr podle chuti. Náplň má být hladká a krémová. Pokud by byla moc tuhá, přidejte malé množství mléka.
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5.
Tvarohovou vrstvu nalijte na těsto a rozetřete po celé ploše plechu. Když bude někde trochu vyšší a jinde nižší, nic se neděje. U domácího koláče to nevypadá jako chyba, spíš jako normální práce rukama.
6.
Povidla rozmíchejte s rumem, aby povolila a lépe se nanášela. Pak je po lžičkách, případně v nepravidelných cikcak proužcích, rozdělte na tvarohovou vrstvu.
7. Vezměte
špejli a povidla do tvarohu jen lehce protáhněte. Stačí pár tahů. Když budete míchat příliš důkladně, vrstvy se spojí a tmavá kresba se ztratí.
8. Plech vložte do trouby a pečte přibližně
30 až 45 minut. Každá trouba peče trochu jinak, takže ke konci se vyplatí koláč kontrolovat. Okraje mají lehce zezlátnout a střed by se při opatrném zatřesení plechem už neměl vlnit. Foto: Cooky.cz, Hotový a vychlazený koláč lze posypat moučkovým cukrem.
9. Upečený
koláč nechte nejdřív vychladnout přímo na plechu. Krájejte až potom, buď na kostky, nebo na řezy. Nejlepší bývá v den pečení, ale v chladu zůstane vláčný i do druhého dne. Foto: Cooky.cz, Upečený koláč krájíme až po vychlazení. Praktické rady z kuchyně k hanáckému koláči Pokud máte kyselejší tvaroh, přisypte do náplně o lžíci cukru navíc. S povidly se chuť dobře srovná. Stejný postup se dá použít i do menší kulaté formy o průměru 28 cm. Koláč bude vyšší, jen pečení bude potřeba víc hlídat. Pro výraznější vůni můžete do povidel přidat ještě malou kapku rumu těsně před pečením. Jestli chcete čistší a pevnější řezy, dejte vychladlý koláč asi na hodinu do lednice. Tvaroh zpevní a nůž pak projde náplní úhledněji.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková