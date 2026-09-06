Tématy ve volebních kampaních na Vysočině jsou často doprava a zdravotnictví

Komunální volby a první kolo voleb senátních se letos uskuteční 9. a 10. října.
Hnutí STAN nechalo výběr témat na kandidátech v jednotlivých městech. Voliče oslovují s hesly o změnách k lepšímu, dobrém životě a starosti o lidi. „Kampaně jsou zaměřené převážně na lokální témata, například parkování v Jihlavě. Z celostátních témat mohu určitě jmenovat bydlení,“ uvedla krajská tajemnice hnutí Jana Kunstová.
Dostupné bydlení je důležitým tématem kampaně i pro Piráty, uvedl krajský místopředseda strany Jakub Vrzal. Přesto v mnoha městech dominují víc problémy lokální, ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku je to třeba plán na stavbu velké skladovací haly místní sklárny. S kontaktní kampaní už Piráti začali, ve čtvrtek je v Třebíči podpořil i poslanec a bývalý stranický předseda Ivan Bartoš.
Přibývají plakáty, budou i noviny
Politiky je nyní možné vidět v ulicích při setkání s lidmi často. Přibývají také plakáty, reklamní bannery a billboardy. Strany také chystají letáky a noviny, které lidé dostanou do poštovních schránek. Využívané jsou i plochy na autobusech či trolejbusech v Jihlavě. Na linkových autobusech na svoji opětovnou kandidaturu upozorňuje s heslem "Senát bez vedlejšáků" současný senátor za Žďársko Josef Klement (KDU-ČSL). Heslem se vymezuje vůči soupeřům zastávajícím jiné posty.
Senátorskou kampaň v pátek odstartoval starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda. Zdůraznil v ní nutnost řešit rozdílnou výši úhrad od zdravotních pojišťoven, které dostávají velké a regionální nemocnice, mezi které patří i ta novoměstská. „Ať už jsou to operace nebo i běžnější úkony, má mnohem nižší úhrady, než nemocnice ve velkých městech. To je něco, co musí být v Praze slyšet a něco, co se musí změnit,“ řekl Šmarda. Do Senátu v obvodu Žďár nad Sázavou kandiduje podruhé, letos jako nestraník s podporou koalice Volt Česko, Starostové a osobnosti pro Moravu a Hnutí Hlas regionů. V příštích týdnech má v plánu navštívit většinu obcí volebního obvodu.
„Myslím si, že člověk se má prezentovat hlavně svou prací,“ řekl Michal Kozár, který je kandidátem hnutí ANO v obvodu Pelhřimov. Volebním heslem jeho i jeho kandidujících spolustraníků je "Vyměňte senátory za ty, co makaj."
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Uskupení Tým pro Jihlavu, ve kterém v komunálních volbách kandiduje ODS, lidovci a TOP 09, nasadí do předvolební kampaně i dvoupodlažní autobus, řekl jeho lídr a současný jihlavský primátor z ODS Petr Ryška. Autobus bude poslední týden před volbami na jihlavském Masarykově náměstí. „Chceme ale hlavně říct, že před čtyřmi lety jsme slíbili konkrétní věci, které jsme v drtivé většině splnili. Za to jsme rádi a na to cílí naše kampaň,“ řekl Ryška. Řešit se podle něj v Jihlavě musí také přestavba Masarykova náměstí.
Mezi tématy koalice je také vodohospodářská infrastruktura, kterou ve své kampani zdůrazňuje i hnutí ANO. Jeho kandidátku v Jihlavě vede náměstek hejtmana Radek Popelka. „Zabezpečení pitné vody je v dnešní době prostě to nejdůležitější, co město potřebuje,“ řekl kandidát na primátorské křeslo. Kromě napojení města na vodu z přehrady Švihov bude podle Popelky důležité hledat i místní podzemní zdroje vody.
„Rozdávání propagačních předmětů je velmi individuální, ale obecně bych řekl, že doba drobných dárečků spíše odchází.“Jan Brožek — krajský předseda lidovců
„Často se řeší situace s bydlením, na druhém místě je pak asi téma dopravy, což hodně rezonuje v Jihlavě, díky stavbě dopravního terminálu, a sucha. To je intenzivněji vnímáno na vesnicích a menších sídlech,“ sdělil k zásadním bodům předvolebních kampaní krajský předseda KDU-ČSL Jan Brožek.
Mezi propagačními předměty, které strany v kampani rozdávají, jsou i omalovánky pro děti s motivy programových priorit a kreslenými podobiznami kandidátů nebo magnetky. „Rozdávání propagačních předmětů je velmi individuální, každá organizace si to řeší sama, ale obecně bych řekl, že doba drobných dárečků spíše odchází,“ dodal Brožek.
Náklady na kampaň, které strany veřejně komentují, jsou ve statisících korun. Podle Kozára vyjde jeho kandidatura asi na půl milionu korun. Jihlavské ANO náklady na kampaň v komunálních volbách odhadlo na stovky tisíc korun, STAN dá do kampaně v kraji přes milion korun.