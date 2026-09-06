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Výzkum i praktická výuka. Ostravská univerzita a zoo prohlubují spolupráci

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Zástupci Zoo Ostrava a Přírodovědecké fakulta Ostravské univerzity podepsali memorandum o spolupráci. Díky ní budou mít vysokoškolští studenti možnost získat poznatky z praxe, zahrada zase získá cenné informace z nejrůznějších odborných prací. Instituce plánují i společné projekty nebo vědecké publikace.
Výzkum i praktická výuka. Ostravská univerzita a zoo prohlubují spolupráci

Výzkum i praktická výuka. Ostravská univerzita a zoo prohlubují spolupráci

Zdroj: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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