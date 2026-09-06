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Mléčná dráha někam letí rychlostí přes 600 km/s - a my s ní. Velký atraktor ale možná není tím, co jsme si mysleli... Tak kde skončíme?

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Vesmír se rozpíná. Čím vzdálenější galaxii pozorujeme, tím rychleji se od nás v průměru vzdaluje, protože se mezi námi zvětšuje samotný prostor. Kdyby byla hmota ve vesmíru dokonale rovnoměrně rozložená, mohly by se galaxie tomuto obecnému proudu jen poslušně podřizovat. Jenže neposlouchají.
Mléčná dráha někam letí rychlostí přes 600 km/s - a my s ní. Velký atraktor ale možná není tím, co jsme si mysleli... Tak kde skončíme?

Mléčná dráha někam letí rychlostí přes 600 km/s - a my s ní. Velký atraktor ale možná není tím, co jsme si mysleli... Tak kde skončíme?

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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