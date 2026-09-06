Mléčná dráha někam letí rychlostí přes 600 km/s - a my s ní. Velký atraktor ale možná není tím, co jsme si mysleli... Tak kde skončíme?

Mléčná dráha, galaxie v Andromedě a desítky dalších členů naší Místní skupiny se společně pohybují vůči reliktnímu mikrovlnnému záření rychlostí přibližně 631 kilometrů za sekundu. To je více než 2,2 milionu kilometrů za hodinu a jde o pohyb navíc k všeobecnému rozpínání vesmíru. Něco tedy gravitačně narušuje naši cestu.
Když astronomové ve druhé polovině 20. století začali pohyby okolních galaxií měřit přesněji, zjistili, že velká část z nich proudí podobným směrem. A tento směr vedl téměř přesně do jedné z nejhorších oblastí oblohy, kam mohl vést.
Za naši vlastní Mléčnou dráhu. Vzniklo jméno, které zní skoro jako rekvizita ze sci-fi: Velký atraktor – Great Attractor. Desítky let se pak hledalo, co se pod tímto názvem skutečně skrývá. Jeden obří shluk galaxií? Neviditelná koncentrace temné hmoty? Gigantická černá díra? Gravitační centrum, do kterého nakonec spadne všechno v našem okolí?
Dnes víme, že ani jedna z těchto představ není úplně správná. A studie publikovaná v únoru 2026 jde ještě dál: klasický Velký atraktor podle ní možná vůbec není jeden dominantní gravitační cíl. Místo, ke kterému naše okolí zdánlivě směřuje, se mění podle toho, jak velký kus vesmíru sledujeme.
Nejprve si astronomové všimli, že galaxie neposlouchají Hubbleův tok
Když změříme červený posuv vzdálené galaxie, získáme informaci o tom, jak rychle se od nás vzdaluje. Velkou část této rychlosti způsobuje kosmologické rozpínání.
Jenže galaxie zároveň cítí gravitaci okolní hmoty. Mohou proto získat dodatečný pohyb směrem k blízké kupě galaxií, podél kosmického vlákna nebo pryč z oblasti s nedostatkem hmoty.
Této odchylce od čistého Hubbleova rozpínání astronomové říkají peculiar velocity – zvláštní neboli vlastní rychlost galaxie. Právě její měření přineslo v 80. letech první velké překvapení.
Skupina astronomů známá později pod přezdívkou Seven Samurai zkoumala stovky eliptických galaxií a zjistila, že jejich pohyby lze nejlépe popsat rozsáhlým prouděním směrem do oblasti souhvězdí Kentaura.
V práci publikované roku 1988 analyzovali pohyb 400 eliptických galaxií a odhadli výraznou koncentraci hmoty ve směru galaktických souřadnic přibližně 307° a 9°. Právě pro tuto hypotetickou gravitační oblast se vžil název Great Attractor. Měla ale jeden mimořádně nepříjemný problém. Astronomové ji téměř neviděli.
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To nejzajímavější na Velkém atraktoru nám zakrývá vlastní galaxie
Při pohledu na noční oblohu působí Mléčná dráha jako krásný světlý pás. Pro extragalaktického astronoma je to ale zároveň překážka.
V disku naší galaxie se nachází obrovské množství hvězd, plynu a mezihvězdného prachu. V optickém světle proto velmi účinně zakrývají galaxie ležící za nimi.
Vznikla tak oblast tradičně označovaná jako Zone of Avoidance – zóna vyhýbání. Na starších mapách rozložení galaxií vypadala téměř jako prázdný pruh protínající vesmír, nikoli proto, že by tam galaxie nebyly, ale protože je přes naši vlastní galaxii nebylo dobře vidět. A právě do této oblasti mířila část gravitačního toku spojovaného s Velkým atraktorem.
První odhady jeho hmotnosti proto působily skoro znepokojivě: pohyby galaxií naznačovaly výrazný gravitační zdroj, ale viditelná hmota mu neodpovídala. Pozdější infračervená, rádiová a rentgenová pozorování začala skrytou strukturu postupně odhalovat.
Jedním z hlavních hráčů se ukázala být kupa Norma, Abell 3627, vzdálená přibližně 220 milionů světelných let. Patří mezi nejbohatší a nejhmotnější kupy v oblasti tradičně spojované s Velkým atraktorem a leží blízko jeho klasicky předpokládaného centra. Její studium je dodnes obtížné právě proto, že se nachází velmi blízko galaktické roviny.
Zdálo se tedy, že záhada začíná mít jednoduché řešení. Za Mléčnou dráhou existuje obrovská koncentrace galaxií. Ta nás přitahuje. Hotovo. Jenže nebylo.
Za Velkým atraktorem se objevilo ještě něco většího
Jak astronomické mapy postupně sahaly dál, ukázalo se, že tok hmoty nekončí u kupy Norma ani u širší oblasti Hydra–Centaurus. Ještě mnohem dál leží Shapleyho koncentrace, jeden z nejmohutnějších známých shluků galaxií v relativně blízkém vesmíru. A její gravitace může přispívat k pohybům struktur ležících před ní.
Z jednoduchého obrazu tedy začalo být něco složitějšího. Místní skupinu ovlivňuje Virgo. Virgo a naše okolí jsou součástí mnohem širšího proudění. Dále leží Hydra–Centaurus a oblast tradičního Velkého atraktoru.
Ještě za ní Shapley. A všechny tyto struktury se gravitačně ovlivňují současně. Už studie využívající celoplošné katalogy kup ukazovaly, že významnou část pohybu Místní skupiny je nutné připisovat hmotě ležící za klasickým Velkým atraktorem.
Velký atraktor tak postupně přestal vypadat jako jediný obří magnet. Spíše připomínal nejbližší dobře viditelnou část mnohem rozsáhlejší gravitační krajiny.
V roce 2014 dostala naše část vesmíru jméno: Laniakea
Další zásadní krok přišel s mapováním pohybů tisíců galaxií. Brent Tully a jeho kolegové nepoužili pouze polohy galaxií. Sledovali jejich peculiar velocities, tedy odchylky od obecného kosmického rozpínání, a z nich rekonstruovali, jak hmota v okolním vesmíru proudí. Výsledkem byla mapa, která trochu připomínala povodí.
Představme si krajinu plnou kopců a údolí. Voda dopadající do různých míst teče různými směry, ale proudnice v jednom povodí nakonec směřují do společné oblasti.
Místo vody zde tečou galaxie. A místo výšky krajiny rozhoduje gravitační potenciál. Tým v roce 2014 vymezil rozsáhlý systém o průměru přibližně 160 megaparseků, tedy přes půl miliardy světelných let, a hmotnosti řádově 10^17 Sluncí. Nazval jej Laniakea, havajským výrazem pro „nesmírná nebesa“.
Mléčná dráha se nachází daleko od jeho středu. Do Laniakey patří Virgo, Hydra, Centaurus, Norma, filament Pavo–Indus i okolní prázdnoty. A proudnice rekonstruované v této mapě konvergovaly v oblasti spojované s Velkým atraktorem.
Na chvíli tedy mohlo vypadat, že jsme svou kosmickou destinaci konečně našli. Jenže ani hranice Laniakey není fyzická zeď. A vesmír nekončí za jejím okrajem.
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Pak se ukázalo, že nás neovlivňuje jen to, kde hmota je. Důležité je i to, kde není
V roce 2017 přinesla práce v Nature Astronomy další překvapivou část příběhu. Pohyb Místní skupiny nelze vysvětlovat pouze přitahováním k oblastem s vysokou hustotou hmoty. Významnou roli mají také kosmické prázdnoty – voids. Je ale potřeba jednu věc formulovat přesně. Prázdnota galaxie žádnou záhadnou odpudivou silou netlačí. Gravitace zůstává přitažlivá.
Pokud však na jedné straně galaxie leží velká koncentrace hmoty a na opačné straně rozsáhlá oblast s výrazně menším množstvím hmoty, gravitační tah není vyrovnaný. Z hustší strany přichází větší přitažlivost.
Výsledek z pohledu pohybující se galaxie vypadá, jako by byla zároveň přitahována jedním směrem a „odpuzována“ od prázdnoty. Výzkumníci tak rekonstruovali rozsáhlou podhustou oblast, kterou pojmenovali Dipole Repeller. Podle jejich modelu přispívá k pohybu Místní skupiny srovnatelně významně jako husté oblasti ležící opačným směrem. Najednou se změnila i samotná otázka.
Už nebylo dost dobré ptát se: Co nás přitahuje?
Museli jsme se ptát: Jak vypadá celé gravitační pole kolem nás?
A právě tady vstupuje do příběhu studie z roku 2026
Richard Stiskalek a jeho kolegové se letos rozhodli vrátit k pojmu Velkého atraktoru od samého základu.
Použili soubor Manticore-Local, tedy numerické „digitální dvojníky“ blízkého vesmíru. Simulace jsou konstruovány tak, aby reprodukovaly známé struktury našeho kosmického okolí, a dovolují potom zkoumat jejich gravitační působení způsobem, který z jediného reálného vesmíru přímo pozorovat nemůžeme.
Autoři upozornili na jeden zásadní problém. Pod názvem Great Attractor se během desetiletí začaly skrývat vlastně tři různé otázky:
Co způsobuje rychlost Místní skupiny vůči reliktnímu záření?
Kam dnes konvergují proudnice galaxií?
A kam se Místní skupina skutečně pohybuje v dlouhodobé budoucnosti?
Tyto otázky vypadají skoro stejně. Jenže odpověď na každou z nich může být jiná.
Když změníme měřítko mapy, „atraktor“ se přestěhuje
To je možná nejhezčí výsledek celé práce. Výzkumníci vyhladili rekonstruované gravitační a rychlostní pole na různých prostorových škálách a sledovali, kam vede proudnice vycházející z našeho okolí. Na malých škálách vystupuje jako hlavní konvergenční oblast kupa Virgo.
Když se mapa více vyhladí a začnou dominovat struktury středního měřítka, proudnice se přesouvají směrem k Hydra–Centaurus, tedy do oblasti tradičně spojované s Velkým atraktorem.
Na ještě větším měřítku začne dominovat Shapleyho koncentrace. Jinými slovy: Položíme-li otázku „kam všechno teče?“ bez toho, abychom řekli, v jakém měřítku vesmír sledujeme, otázka nemá jednu univerzální odpověď.
Je to podobné jako sledovat tok vody na mapě. Na mapě jednoho údolí vidíme potok směřující do řeky. Na mapě celého státu sledujeme řeku do většího toku. Na mapě kontinentu nakonec všechno míří k oceánu. Ani jeden z těchto cílů není špatně. Jen popisuje jiné měřítko stejného systému.
Dokonce ani hmota v obrovském okolí nevysvětlí celý náš pohyb
Autoři se potom vrátili k původní otázce, kvůli které Great Attractor vůbec vznikl: Co způsobuje rychlost Místní skupiny vůči kosmickému mikrovlnnému pozadí? Jejich rekonstrukce ukázala, že hmota uvnitř oblasti o poloměru 155 h⁻¹ megaparseků dokáže vysvětlit přibližně 72 procent velikosti pozorované rychlosti.
Ani směr ale nesedí dokonale. Mezi predikovaným a skutečným směrem zůstává rozdíl přibližně 38 stupňů.
To znamená, že nestačí ukázat na Normu, Hydra–Centaurus nebo dokonce Shapley a říci: „Tady je viník.“ Část pohybu vzniká kombinací mnoha struktur v různých vzdálenostech, včetně vlivu hmoty mimo rekonstruovaný objem a menších lokálních příspěvků. Velký atraktor se tak v novém obrazu proměňuje z konkrétního kosmického objektu v něco abstraktnějšího.
Je to rys našeho současného rychlostního pole. Místo, kde se při určitém způsobu zobrazení pohyby zdánlivě sbíhají. Nikoli nutně jedna hmotná struktura, která celé naše okolí ovládá.
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Norma dokonce nemusí být ve skutečném „povodí“ atraktoru
Tady přichází jeden zvlášť pěkný detail. Kupa Norma byla po desetiletí často označována téměř za jádro Great Attractoru. Dává to smysl: jde o mimořádně hmotnou kupu poblíž historicky odhadované oblasti a navíc přesně v části oblohy, kterou nám zakrývá Mléčná dráha.
Jenže nová práce při středním vyhlazení nachází konvergenční oblast blízko Abell 3565 a rekonstruované gravitační „povodí“ je asymetrické. A podle autorů Normu nezahrnuje.
To je téměř dokonalá ilustrace toho, jak se během čtyřiceti let změnil význam pojmu Great Attractor. Začal jako neznámá masa, kterou jsme předpokládali z pohybu galaxií. Pak jsme za galaktickým prachem našli obrovské struktury včetně Normy.
Norma se stala přirozeným kandidátem na jádro. A nejnovější dynamické rekonstrukce říkají, že samotný tok galaxií možná vůbec nelze uzavřít do tak jednoduchého obrazu. Velký atraktor nebyl „vyvrácen“. Spíš jsme zjistili, že jsme pod jedním názvem míchali několik různých fyzikálních věcí.
Kam tedy skutečně letíme?
Autoři studie se pokusili odpovědět dokonce i na tuto otázku. Své modely nechali numericky pokračovat do vzdálené budoucnosti, až do okamžiku, kdy kosmický škálovací faktor dosáhne hodnoty a = 10, tedy kdy bude měřítko vesmíru desetkrát větší než dnes.
A opět se neobjevil jednoduchý příběh pádu do Great Attractoru. Nejvýraznější dlouhodobý pohyb Místní skupiny míří podle simulací směrem ke kupě Virgo.
Jenže ani Virgo nevysvětluje více než přibližně jednu třetinu dnešní rychlosti Místní skupiny. To je poměrně zásadní rozdíl mezi dvěma větami: „Právě teď se pohybujeme určitým směrem.“ a „Právě tam nakonec skončíme.“
Ve vesmíru se samotné gravitační pole mění. Struktury se pohybují. Některé systémy se spojí. Kosmická expanze stále více odděluje oblasti, které nejsou gravitačně svázané. Směr současné rychlosti tedy není šipkou nakreslenou přes miliardy let do budoucnosti.
A ne, Velký atraktor není černá díra požírající galaxie
Popularizační popisy občas Great Attractor vykreslují skoro jako gigantický neviditelný objekt, který postupně pohltí Mléčnou dráhu a okolní galaxie. Nic takového data neukazují.
Neexistuje důkaz pro jednu absurdně obrovskou černou díru ukrytou za galaktickým diskem. Nevíme o žádném objektu, jehož gravitace by stahovala „všechny galaxie ve vesmíru“. A Great Attractor není ani střed vesmíru.
Vesmír podle současné kosmologie žádný podobný centrální bod rozpínání nepotřebuje. To, co pozorujeme, je lokální pohyb hmoty uvnitř kosmické pavučiny.
Galaxie jsou seskupeny do skupin. Skupiny do kup. Kupy leží na vláknech a stěnách. Mezi nimi se nacházejí obrovské prázdnoty. Všechna tato hmota vytváří gravitační krajinu a galaxie se v ní pohybují podobně, jako se voda pohybuje krajinou vytvořenou kopci a údolími. Great Attractor je jednou částí této krajiny. Ne jejím jediným dnem.
Nejpřesnější odpověď je nakonec mnohem podivnější než původní legenda
Představa tajemného objektu ukrytého za Mléčnou dráhou má nepochybně kouzlo. Něco tam je. Nevidíme to. A přesto nás to táhne stovkami kilometrů za sekundu.
Skutečný příběh se ale během desetiletí stal ještě zajímavějším. Za galaktickým diskem jsme skutečně našli obrovské koncentrace hmoty. Jenže jejich gravitace nestačila. Objevili jsme další struktury za nimi.
Pak jsme zjistili, že důležité nejsou pouze koncentrace galaxií, ale také obrovské kosmické prázdnoty. Nakreslili jsme Laniakeu jako gravitační povodí. A nakonec jsme zjistili, že samotné místo, kam proudnice směřují, závisí na měřítku mapy.
Na malém Virgo. Na středním Hydra–Centaurus. Na velkém Shapley.
Studie z roku 2026 proto dochází k poměrně radikálnímu závěru: klasický Great Attractor není dynamicky dominantní strukturou a žádný jediný atraktor pravděpodobně nedokáže vysvětlit pohyb Místní skupiny vůči kosmickému klidovému systému.
Takže ano, Mléčná dráha někam letí. Spolu s Andromedou a zbytkem Místní skupiny se pohybujeme vesmírem rychlostí přes šest set kilometrů za sekundu. Jen už si nejsme jistí, zda má naše cesta jeden cíl. Možná jsme celou dobu hledali bod, který ve skutečnosti nikdy neexistoval.
Existuje místo něj obrovská gravitační krajina o stovkách milionů světelných let, ve které naši dráhu současně formují kupy galaxií, superkupy, kosmická vlákna i prázdnoty.
A Velký atraktor je pouze jedno jméno, které jsme dali místu, kde jsme tuto krajinu poprvé zahlédli v pohybu.
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Zdroje: Kód Enigma [1], The Open Journal of Astrophysics – Stiskalek et al., „Revisiting the Great Attractor: The Local Group's streamline trajectory, cosmic velocity and dynamical fate“ [2], DOI 10.33232/001c.157824 [3], Nature – Tully et al., „The Laniakea supercluster of galaxies“ [4], Nature Astronomy – Hoffman et al., „The dipole repeller“ [5], The Astrophysical Journal – Lynden-Bell et al., „Spectroscopy and photometry of elliptical galaxies. V. Galaxy streaming toward the new supergalactic center“ [6], Monthly Notices of the Royal Astronomical Society – Woudt et al., „Norma cluster (ACO 3627) – I. A dynamical analysis of the most massive cluster in the Great Attractor“ [7], NASA – CIZA, systematic X-ray search for galaxy clusters hidden behind the Milky Way [8], img AI generated