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Bála jsem se o dceru, ne o sebe. V Hradci pomáhá centrum ženám s rakovinou prsu.

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Když Radka Kozáková onemocněla rakovinou prsu, nejvíc se nebála o sebe. Děsila ji představa, že její dcera zůstane bez mámy. Léčbu zvládla a dnes v hradeckém Bellis Centru pomáhá ženám, které se ocitly ve stejné životní situaci jako ona kdysi.
Bála jsem se o dceru, ne o sebe. V Hradci pomáhá centrum ženám s rakovinou prsu.

Bála jsem se o dceru, ne o sebe. V Hradci pomáhá centrum ženám s rakovinou prsu.

Zdroj: Helena Révay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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