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Komerční banka rozdává dětem 500 Kč a chytrý náramek za 1 600 Kč k tomu

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Dennívýzva
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Každé září banky bojují o nejmladší klienty. Komerční banka tentokrát vsadila na kombinaci peněz a technologie – děti dostanou pětistovku a k tomu vodotěsný náramek na bezkontaktní placení.
Komerční banka rozdává dětem 500 Kč a chytrý náramek za 1 600 Kč k tomu

Komerční banka rozdává dětem 500 Kč a chytrý náramek za 1 600 Kč k tomu

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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