Komerční banka rozdává dětem 500 Kč a chytrý náramek za 1 600 Kč k tomu

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Získat zákazníka v útlém věku znamená pro bankovní domy často loajalitu na celý život. Proto se finanční instituce každý podzim předhánějí v nabídkách pro školáky a jejich rodiče. Letos se do popředí dostává Komerční banka s atraktivní kombinací: finanční bonus 500 Kč plus silikonový platební náramek v hodnotě přibližně 1 600 Kč (65 eur). Jenže pozor – získat obojí není jen o kliknutí na „založit účet“. Celá akce má přísná pravidla a dva různé časové limity.
Kdo má nárok a kdy musí stihnout termíny
Klíčem k úspěchu je načasování a status úplného nováčka. Náramek zdarma získáte pouze tehdy, pokud sjednáte dětský účet s platební kartou nejpozději do 31. října 2026. Kdo tento říjnový deadline promešká, o technologickou vychytávku přijde. Finanční odměna 500 Kč má volnější mantinel – o ni lze žádat až do konce listopadu.
Zásadní je ale definice „nového klienta“. Banka si ji hlídá důsledně: dítě nesmí mít v období od 17. srpna 2025 do 16. srpna 2026 u KB žádný produkt – ani účet, ani kartu, ani dispoziční právo k cizímu kontu. Pokud v tomto dvanáctiměsíčním okně cokoliv mělo, nárok na bonusy automaticky zaniká.
A ještě jedno upřesnění: pro připsání pětistovky musíte na nově založený účet vložit minimálně 500 Kč do dvou měsíců od jeho sjednání. Bez tohoto vkladu bonus nedostanete.
Náramek místo karty – jak to funguje
Hlavní hvězdou kampaně je silikonový platební náramek značky LAKS, který funguje jako plnohodnotná bezkontaktní karta Visa. Dítě díky němu nemusí tahat po kapsách peněženku, plastovou kartu ani chytrý telefon. Stačí přiložit ruku k terminálu a platba proběhne okamžitě.
Technologicky jde o elegantní řešení: náramek nepotřebuje baterii, takže ho nikdy nemusíte dobíjet, a funguje zcela bez internetového připojení. Pro školáky je to obrovská výhoda – žádné vybité mobily, žádné ztracené karty. Navíc je náramek vodotěsný až do hloubky 100 metrů, takže vydrží mytí rukou, sport i plavání v bazénu. Děti si ho nemusí sundávat prakticky nikdy.
Náramek je k dispozici ve dvou barevných provedeních – v neutrální černé a výrazné červené barvě. Funguje výhradně s dětskou kartou Visa, karty Mastercard nepodporuje.
Aktivace vyžaduje smartphone a dvě aplikace
Ačkoliv samotný náramek pracuje zcela autonomně, prvotní nastavení se bez chytrého telefonu neobejde. Rodiče potřebují mobil s technologií NFC a dvě aplikace: bankovní KB+ a obslužnou Laks Pay. Prostřednictvím nich se náramek spáruje s kartou a účtem dítěte.
Jakmile je aktivace hotová, veškerá další správa probíhá standardně přes aplikaci KB+, kterou má pod kontrolou rodič. Dospělí tak mají neustálý přehled o všech výdajích, mohou sledovat jednotlivé transakce a pružně upravovat platební limity. Pro náramek platí naprosto stejná bezpečnostní pravidla a limity jako pro samotnou kartu Visa.
Jitka Haubová, členka představenstva a provozní ředitelka Komerční banky, vyzdvihuje především rovnováhu mezi samostatností dětí a bezpečím. Cílem je nabídnout školákům volnost při placení a rodičům naopak zajistit klid a stálou kontrolu nad rodinnými financemi.
Co nabízí konkurence
Komerční banka není jediná, kdo letos cílí na nejmladší generaci střadatelů. Pokud rodiče zvažují první bankovní konto pro své potomky, vyplatí se prozkoumat i další možnosti.
mBank láká na celkovou prémii až 970 Kč – výrazně vyšší částku než KB. Jde o zajímavý příspěvek do začátku finančního vzdělávání. Air Bank volí jiný přístup: nabízí sice skromnějších 300 Kč, ale bez jakýchkoliv dalších podmínek – žádné pravidelné vklady ani povinné placení kartou. Vyhovuje to rodinám, které nechtějí plnit složité transakční požadavky.
Česká spořitelna vsadila na vizuální atraktivitu spojenou s aktivitou – místo náramku láká děti na speciální svítící kartu a peněžní odměnu vázanou na aktivní používání. Děti jsou tak motivovány kartou skutečně platit.
Každý z těchto přístupů má svá pro a proti. Nabídka Komerční banky je lákavá především pro ty, kteří ocení spojení finančního příspěvku s praktickým nositelným doplňkem, díky němuž dítě nemusí nosit telefon ani kartu. Při rozhodování je však nutné pohlídat si administrativní náležitosti a stihnout klíčová data – především konec října pro náramek a konec listopadu pro připsání pětistovky.
Zdroje článku: e15.cz, Finance.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová