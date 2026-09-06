Krhut u Krause vystřelil vtip o Kozubově partnerce a její romské rodině. „To je debil," reagoval Kozub okamžitě

Epizoda měla televizní premiéru v úterý 1. září 2026 na TV Prima a ještě téhož večera se na sociálních sítích začaly množit reakce na jednu konkrétní výměnu. Štěpán Kozub v rozhovoru s Janem Krausem zmínil svou partnerku, její ostravské kořeny a fakt, že její otec je Rom. Jiří Krhut na to okamžitě navázal replikou, která podle mediálních přepisů odvysílaného segmentu zněla: „Takže máš takový vztah načerno.“ Kozub se otočil a bez zaváhání vrátil: „To je debil.“ Celé to trvalo pár sekund. Ale ty sekundy stačily, aby se z běžného talkshow rozhovoru stal nejsdílenější moment večera.
Jak celá výměna padla
Rozhovor se k soukromí dostal postupně. Nejdřív přišly na řadu obligátní ostravské historky, Krhutova učitelská minulost, záměny obou na ulici. Teprve když Kraus stočil řeč k osobnímu životu, Kozub prozradil, že partnerku má, že je mu „docela dobře“ a že vztah ovlivňuje i jeho tvorbu. Doplnil, že pochází stejně jako on z Ostravy a že její otec je Rom. Přidal poznámku, že je to „někdy celé velmi živočišné“.
Krhutova hříčka přišla jako blesk, improvizovaný odpal na právě vyslovenou informaci, ne předem budovaný vrchol. Po Kozubově „To je debil“ následovala krátká pauza, podle popisu médií i pobavené ujištění, že „tenhle fór snad projde“, a rozhovor se vrátil do lehčího tónu. Žádná hádka, žádné zamrznutí. Spíš další epizoda vzájemného špičkování, které oba provozují roky.
Humor, který záměrně píchá
Kdo dvojici Kozub & Krhut sleduje déle, nemůže být překvapený. Na oficiálním webu Show Jana Krause sami popisují svá vystoupení jako mix písniček, fórů, historek a „emoční houpačky“. Klíčové slovo je to poslední: houpačka předpokládá, že publikum občas spadne z výšky.
V červencovém rozhovoru pro iROZHLAS to oba řekli explicitně. Krhut popsal, že s Kozubem staví humor i kolem Romů, gayů, leseb nebo vozíčkářů. Kozub dodal, že „neexistuje nic jako obecný mantinel humoru“ a že hranice má každý člověk v sobě. Krhut šel ještě dál: podle něj mají s humorem problém častěji lidé, kteří chtějí jiné skupiny chránit, než ty skupiny samotné.
Mechanika repliky „načerno“ přesně odpovídá tomuto modelu. Rychlá slovní hříčka, citlivé téma, okamžitý comeback partnera. Co je tentokrát jiné: terčem nebyla anonymní skupina ani obecné publikum, ale přímo Kozubova partnerka a její rodinný původ. V televizním rozhovoru sledovaném statisíci diváků. To je posun, který část publika čte jako za hranou, a který druhá část čte jako důkaz, že dvojice svůj deklarovaný přístup myslí vážně.
Co následovalo, a co ne
Ve veřejně dostupných vyjádřeních se ani Kozub, ani Krhut k tomuto konkrétnímu momentu po odvysílání nevrátili. Žádné omluvy, žádné vysvětlování, žádná veřejná reakce produkce pořadu. Ticho, které lze číst dvěma způsoby: buď to pro oba skutečně byl jen další fór v řadě, nebo téma záměrně nechávají vyšumět.
Nepřímý důkaz nabízí Krhutův oficiální kalendář akcí. Společné koncerty a vystoupení dua Krhut & Kozub tam běží dál bez přerušení, včetně termínů v říjnu, listopadu i prosinci 2026. Pokud by vtip skutečně narušil jejich vztah, těžko by spolu dál jezdili turné po republice.
Kde si celý rozhovor pustit
Redakci VIPŽivot neuniklo, že Show Jana Krause změnila od 25. srpna 2026 vysílací den, nově běží v úterý od 21:40 na TV Prima. Předpremiéra každého dílu je v neděli na prima+. Po televizním odvysílání se epizoda do 48 hodin objevuje na placených YouTube úrovních. Zdarma, rozdělená podle jednotlivých hostů, přibývá na YouTube zhruba 14 dní po televizní premiéře, v tomto případě tedy kolem 15. září 2026.
Veřejné natáčení dílu proběhlo už 25. srpna v pražském Divadle Bez zábradlí. Kdo tam seděl v publiku, viděl celou výměnu o týden dřív než televizní diváci. A podle všeho se smál úplně stejně.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová