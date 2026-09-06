Dort ve stylu Ferrero Rocher: Čokoládový dort s lískovými oříšky a jemnou krémovou náplní

Máte slabost pro bonboniéru Ferrero Rocher? Ta chuť se dá docela dobře převést i do domácího dortu, pokud dodržíte několik věcí. Základem je čokoládový korpus, k tomu lískooříškový krém a známá kombinace oříšků, čokolády a křupavých pralinek, která zafunguje hned při prvním soustu. Nejvíc se mi u tohohle dortu osvědčilo nespěchat během chlazení. Když vrstvy nedostanou čas, skládání je zbytečně nervózní a dort se pak chová, jak se mu zachce.
Práci si většinou
rozkládám do dvou dnů. Korpus upeču den předem, krém nechám až na další ráno nebo odpoledne. Dort je pak pevnější, pláty se mažou bez zbytečného drobení a při krájení nemá tendenci ujíždět do stran.
Jedna drobnost, která podle mě dělá hodně: pokud má výsledek opravdu připomínat známé pralinky, nešetřete opraženými lískovými oříšky na bocích. Není to jen ozdoba. V chuti i vzhledu udělají překvapivě velký kus práce. Recept na domácí dort Ferrero Rocher
Doba pečení: 35 minut Počet porcí: přibližně 10 až 12 kousků Ingredience pro přípravu Co budete potřebovat na dortový korpus 5 vajec 150 g cukru krupice 1 balení vanilkového cukru 120 g hladké mouky 30 g kakaa 100 g mletých lískových oříšků 1 lžička prášku do pečiva 80 ml oleje 80 ml mléka Smetanový krém 250 g mascarpone 250 ml smetany ke šlehání 200 g lískooříškové pomazánky 100 g hořké nebo mléčné čokolády 2 lžíce moučkového cukru Na dokončení 10 až 12 ks pralinek Ferrero Rocher 80 g nasekaných lískových oříšků 50 g čokolády na polevu nebo stékance 3 lžíce smetany Postup přípravy dortu Ferrero Rocher po domácku
1. Troubu nastavte na
170 °C. Připravte si dortovou formu o průměru asi 22 cm, dno vyložte pečicím papírem a boky jen lehce vytřete máslem.
2. Do mísy dejte
vejce, cukr a vanilkový cukr. Šlehejte je do světlé, hustší pěny. Tady se nevyplatí práci uspěchat, protože právě dobré našlehání má velký vliv na to, jak nadýchaný korpus nakonec bude.
3. V druhé míse promíchejte
hladkou mouku, kakao, mleté lískové oříšky a prášek do pečiva. Suchou směs přidávejte k vaječné pěně postupně a zapracujte ji opatrně, spíš zlehka než silou. Nakonec přilijte olej a mléko
4. Těsto promíchejte jen do chvíle, kdy je hladké a bez hrudek. Přesuňte ho do formy a pečte přibližně
35 minut. Špejle zapíchnutá do středu má vyjít suchá.
5. Upečený
korpus nechte nejprve pár minut ve formě, potom ho vyjměte a nechte úplně vychladnout. Pokud to čas dovolí, upečte ho už večer. Druhý den se krájí mnohem lépe a tolik se nedrolí.
6. Na krém rozpusťte ve vodní lázni nebo krátce v mikrovlnce
čokoládu. Nechte ji zchladnout. Má zůstat tekutá, ale horká být nesmí. Ve větší míse krátce promíchejte mascarpone, lískooříškovou pomazánku a moučkový cukr.
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7. Zvlášť vyšlehejte
smetanu ke šlehání dotuha a opatrně ji vmíchejte do základu krému. Nakonec přidejte zchladlou čokoládu. Výsledný krém by měl držet tvar, ale pořád se musí dát dobře roztírat.
8. Vychladlý korpus dvakrát prokrojte, aby vznikly
3 pláty. Tenhle způsob skládání se objevuje i u inspirací na Ferrero Rocher cake a v praxi je opravdu šikovný, protože krém se dostane do každé vrstvy.
9. První plát položte na podnos a potřete částí
krému. Přidejte druhý plát, znovu naneste krém a navrch položte poslední plát. Zbytkem krému potřete horní část dortu i boky.
10. Boky obalte v
nasekaných lískových oříšcích. Pokud chcete výraznější vzhled, připravte z rozpuštěné čokolády a smetany jednoduché stékance po okraji. Nahoru pak rozložte pralinky Ferrero Rocher.
11. Hotový dort dejte alespoň na
3 hodiny do lednice, přes noc je to ještě jistější. Podávejte ho dobře vychlazený. V lednici vydrží bez problémů zhruba 2 dny, jen ho přikryjte, aby zbytečně neosychal. Foto: Cooky.cz, Dort uložte nejlépe přes noc do lednice. Ještě pár rad na závěr k dortu Ferrero Rocher Pokud máte jen celé lískové oříšky, krátce je nasucho opražte na pánvi a teprve potom namelte. Chuť bude výraznější a víc se přiblíží samotným pralinkám. Když se vám krém zdá příliš měkký, dejte ho na 15 až 20 minut do lednice. Dort pak skládejte až potom, práce bude klidnější. Na krájení se mi nejvíc osvědčil dlouhý nůž namočený do horké vody a otřený dosucha. Řez bývá čistší a vršek dortu se tolik netrhá. Jestli si chcete ušetřit část zdobení, můžete pár pralinek nasekat nahrubo a vmíchat je do krému mezi pláty. Nahoře pak může zůstat dort jednodušší, ale v řezu bude zajímavější.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková