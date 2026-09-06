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Vlašské ořechy po sklizni nedávejte rovnou do uzavřené nádoby. Nejdřív musí projít důležitým krokem

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Sklizeň vlašských ořechů nekončí jejich sesbíráním pod stromem. Pokud je příliš brzy zavřete do nádoby nebo uložíte do spíže, zbytková vlhkost může vytvořit podmínky pro vznik plísní a znehodnotit i jinak zdravou úrodu.
Vlašské ořechy po sklizni nedávejte rovnou do uzavřené nádoby. Nejdřív musí projít důležitým krokem

Vlašské ořechy po sklizni nedávejte rovnou do uzavřené nádoby. Nejdřív musí projít důležitým krokem

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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