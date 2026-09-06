Důchodce dál pracuje i po přiznání penze. Netuší, že však nedostane žádné bonusy, ale naopak může hodně ztratit

Od ledna 2025 mohou lidé, kteří dosáhli důchodového věku, pobírají starobní důchod v plné výši a zároveň pracují, využít slevu na pojistném na důchodové pojištění. U zaměstnance činí 6,5 procenta z vyměřovacího základu, kterým je zpravidla hrubá mzda. Praktický dopad je navíc okamžitý a nelze se na něho připravit. Při hrubé mzdě 30 tisíc korun představuje sleva 1 950 korun za měsíc, které zaměstnanci zůstanou navíc v čistém příjmu. Nejde tedy o zvýšení samotného důchodu, ale o nižší odvody z výdělku. Nárok musí zaměstnanec uplatnit u zaměstnavatele a doložit splnění příslušných podmínek. Stejný princip slevy ve výši 6,5 procenta se vztahuje také na pracující OSVČ pobírající starobní důchod.
Právě tady může vzniknout zmatek. Do konce roku 2024 existovalo pravidlo, podle kterého se člověku při souběhu práce a pobírání plného starobního důchodu mohla procentní výměra penze za každých 360 dnů takové výdělečné činnosti zvýšit o 0,4 procenta výpočtového základu. Od 1. ledna 2025 tento systém nahradila právě sleva na pojistném. V roce 2026 proto nelze jednoduše tvrdit, že pracující důchodce současně automaticky získává slevu 6,5 procenta a za stejnou práci se mu podle dosavadního systému dál navyšuje důchod. Současná sleva má především zvýšit jeho disponibilní příjem už během zaměstnání. Jiná pravidla platí například pro člověka, který již na starobní důchod nárok má, ale jeho výplatu nepobírá a pokračuje v práci.
Do budoucna se však počítá s dalším zvýhodněním pracujících seniorů. Ministerstvo práce a sociálních věcí v červenci 2026 předložilo novelu, podle níž by se pracujícím důchodcům měla za další výdělečnou činnost zvyšovat také procentní výměra důchodu, přičemž stávající sleva na pojistném ve výši 6,5 procenta má zůstat zachována. Ministerstvo uvádí zvýšení o 1,5 procenta za odpracovaný rok a počítá s automatickým přepočtem u zaměstnanců. Rozhodné období má začít v nejbližším možném termínu podle přijetí a vyhlášení zákona a první automatické navýšení penzí ministerstvo předpokládá v lednu 2028. K 6. září 2026 je proto důležité tuto část prezentovat jako připravovanou změnu, nikoli jako výhodu, kterou už každý pracující důchodce automaticky získává.
Zdroje: MPSV.cz, ČSSZ.cz, ByznysTrendy