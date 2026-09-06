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Důchodce dál pracuje i po přiznání penze. Netuší, že však nedostane žádné bonusy, ale naopak může hodně ztratit

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Dennívýzva
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Pobírat starobní důchod a současně dál chodit do práce je možné. Pracující penzisté už dnes mohou získat jednu finanční výhodu přímo ve výplatě, další zvýhodnění se připravuje do budoucna. Jde však o dva odlišné mechanismy, na kterých může hodně ztratit.
Důchodce dál pracuje i po přiznání penze. Netuší, že však nedostane žádné bonusy, ale naopak může hodně ztratit

Důchodce dál pracuje i po přiznání penze. Netuší, že však nedostane žádné bonusy, ale naopak může hodně ztratit

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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