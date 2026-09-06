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Mladík ležel v bezvědomí na chodníku se zlomeninou lebky. Tuna mu zachránil život, po měsících dostal zprávu od jeho maminky

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Český novinář Jan Tuna na Rhodosu dvakrát volal záchranku k bezvědomému mladíkovi, kolem kterého procházel dav. Pak ho policie označila za útočníka.
Mladík ležel v bezvědomí na chodníku se zlomeninou lebky. Tuna mu zachránil život, po měsících dostal zprávu od jeho maminky

Mladík ležel v bezvědomí na chodníku se zlomeninou lebky. Tuna mu zachránil život, po měsících dostal zprávu od jeho maminky

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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