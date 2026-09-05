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Záchranáři v Královéhradeckém kraji řešili v létě více alergií i úrazů na kole

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Zdravotničtí záchranáři v Královéhradeckém kraji měli o prázdninách téměř 12.000 výjezdů, meziročně o devět procent více.
Záchranáři v Královéhradeckém kraji řešili v létě více alergií i úrazů na kole

Záchranáři v Královéhradeckém kraji řešili v létě více alergií i úrazů na kole

Zdroj: Pixabay/FSHH
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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