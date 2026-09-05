Záchranáři v Královéhradeckém kraji řešili v létě více alergií i úrazů na kole

Operační středisko přijalo téměř 16.000 volání na linku 155, loni ve stejném období to bylo přes 15.000 hovorů. Na vyšší vytíženosti záchranné služby se projevila červencová a srpnová horka, řekla její mluvčí Lucie Hanušová. Nejvíce výjezdů měli o prázdninách kvůli úrazům, kterých bylo okolo 2000, což je meziročně zhruba stejně.
Kuriózní případ záchranáři řešili ve druhé polovině července, kdy v Hradci Králové přepravili do nemocnice muže napadeného pumou. "Pacienta jsme si přebírali po cestě. Chtěl se dopravit do nemocnice sám, ale přitížilo se mu, takže jsme ho převáželi jen v krajském městě. O tom, odkud do Hradce přicestoval, informaci nemám," řekla Hanušová. Podle ní muž utrpěl středně těžká zranění. "Měl poranění končetin a zad. Bylo to určitě od pumy," doplnila Hanušová.
Případem se zabývala policie, která nic nezákonného v souvislosti s poraněním muže pumou nezjistila. "Stalo se to na Královéhradecku. Celou událost jsme prošetřili, žádné protiprávní jednání jsme nezjistili," řekla bez dalších podrobností policejní mluvčí Karolína Hynková. Podle dostupných informací šlo o příbuzného chovatele šelmy, nikdo z veřejnosti v ohrožení nebyl. Policie to ale nepotvrdila.
Letní prázdniny podle zástupců záchranářů přinesly výrazně více některých typů zásahů, například v souvislosti s alergickými reakcemi po bodnutí hmyzem či jízdou na kole. "Zatímco loni o prázdninách jsme vyjížděli k 84 případům alergické reakce po bodnutí vosou, včelou nebo sršněm, letos jich bylo 229," řekla Hanušová. Někteří pacienti byli ve velmi vážném stavu a vyžadovali neodkladnou péči.
"Výrazně přibylo také úrazů spojených s jízdou na kolech, elektrokolech a koloběžkách. Letos jsme ošetřovali 200 zraněných, loni jich bylo 174," sdělila Hanušová.
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje (ZZS KHK) o prázdninách vyjížděla k 76 pacientům po nehodách na motocyklech, což je meziročně mírný pokles, loni měla 85 těchto případů.
Na vodě zasahovala krajská záchranka u šesti případů tonutí, polovinu pacientů záchranáři resuscitovali. Loni o prázdninách to byly čtyři případy, z nichž většina skončila tragicky.
"Letní zábava se ne vždy obešla bez zranění ani na zahradách a v rekreačních areálech. Jedenáct pacientů jsme ošetřovali po úrazech na trampolínách, 13 případů pak souviselo s koňmi, kdy se jednalo například o pády nebo kopnutí," uvedla Hanušová. Loni o prázdninách záchranáři ZZS KHK řešili 15 případů souvisejících s koňmi.
Zvířata měla podíl i na dalších letošních úrazech. Krajští záchranáři za prázdniny evidují devět případů pokousání psem, loni za stejnou dobu to bylo 15 případů.
"Výraznou část letních zásahů představovaly také stavy spojené s alkoholem. Za červenec a srpen jich evidujeme 390, zatímco loni jich bylo 338," sdělila Hanušová. Nešlo přitom pouze o úrazy. Alkohol byl v mnoha případech spojen také s kolapsy nebo poruchami vědomí.
ZZS KHK je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem. Zajišťuje zdravotnickou záchrannou službu na území o rozloze 4759 kilometrů čtverečních s více než 555.000 obyvateli. Má 17 výjezdových základen.