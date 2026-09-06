Nejdražší lístek na Spartu není na Benficu ani na velké jméno z Nizozemska. Rozhodlo něco jiného

- Sparta prodává každý ze čtyř domácích zápasů zvlášť, permanentkáři mají slevu dvacet procent
- Plzeň zůstala u balíčků na všechna čtyři domácí utkání se slevou patnáct procent pro permanentkáře
- Nejdražší kategorie vychází u obou klubů na téměř pět tisíc korun bez slevy
- Plzeňští permanentkáři mají přednostní právo nákupu od 4. září do 10. září
- Nejlevnější varianta stojí na Letné 2 481 korun se slevou, v Plzni 1 910 korun
Sparta: čtyři zápasy, čtyři různé ceny
Letenští zvolili stejný model jako v minulých sezonách a každé domácí klání prodávají samostatně. Postupně přivítají Lilleström (15. října), Bournemouth (5. listopadu), Alkmaar (26. listopadu) a Rennes (28. ledna).
Nejdražší jsou zápasy s Bournemouthem a Rennes, následuje Alkmaar a nejlevnější je norský soupeř. Ceník podle kategorií a zápasů:
|Kat.
|Lilleström
|Bournemouth
|Alkmaar
|Rennes
|1
|800/1000
|1120/1400
|960/1200
|1120/1400
|2
|720/900
|1020/1275
|860/1075
|1020/1275
|3
|640/800
|920/1150
|760/950
|920/1150
|4
|560/700
|820/1025
|660/825
|820/1025
|5
|480/600
|720/900
|560/700
|720/900
Ceny jsou v korunách a uvedené jako s permanentkou a bez ní. Majitel permanentky v nejvyšší kategorii tak za všechny čtyři zápasy zaplatí čtyři tisíce, bez permanentky je to pět tisíc. V nejlevnější páté kategorii jde o 2 481, respektive 3 100 korun.
„Vstupenky budou v prodeji v období před výkopem jednotlivých zápasů, o termínech prodeje vás budeme včas informovat," uvádí klub.
Plzeň: jeden balíček a šestidenní okno
Západočeši zůstali u balíčků na všechna čtyři domácí utkání. V Doosan Areně postupně přivítají Royale Union Saint-Gilloise (17. září), Levski Sofia (22. října), Benficu (26. listopadu) a Jagiellonii Białystok (28. ledna).
Permanentkáři mají patnáctiprocentní slevu a přednostní právo nákupu od 4. září od 13 hodin. Rozhodnout se ale musí do čtvrtka 10. září, kdy jim zaniká i blokace daného místa.
Ceny balíčků pro permanentkáře podle kategorií:
- Kategorie 1 – 4 180 korun
- Kategorie 2 – 3 340 korun
- Kategorie 3 – 2 250 korun
- Kategorie 4 – 1 910 korun
Pro ostatní zájemce by nejdražší balíček měl vyjít na necelých pět tisíc korun, nejlevnější na 2 250.
Rozdíl, který rozhoduje o vaší peněžence
Na první pohled se oba ceníky potkávají někde kolem pěti tisíc za celou podzimní a lednovou porci. Rozdíl je v tom, co si vlastně kupujete.
Sparťanský model dává volnost. Chcete jen Bournemouth a Rennes? Zaplatíte za dva zápasy a zbytek vynecháte. Plzeňský balíček tuhle možnost nedává, zato je za čtyři zápasy v nejnižší kategorii výrazně levnější než letenský ekvivalent.
Pro fanouška to znamená jednoduchou úvahu. Kdo počítá, že na všechno nepůjde, je lépe obsloužený na Letné. Kdo plánuje chodit na každý zápas, ušetří v Plzni. Klub, který si postup do ligové fáze vydřel obratem 5:1 nad Crvenou zvezdou, navíc startuje první, už 17. září.