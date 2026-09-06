Obří prodejce nábytku uzavírá prodejny. Spustil masivní výprodej

Konec éry levného nábytku? Řetězec zavírá další prodejny
Když se v roce 1969 otevřela první prodejna Roller, málokdo tušil, že z malého obchodu vyroste jeden z největších německých nábytkářských diskontů. Dnes firma zaměstnává přibližně čtyři tisíce lidí a provozuje zhruba 110 poboček. Jenže poslední měsíce přinášejí nepříjemné zprávy.
Po sedmi pobočkách, jejichž uzavření firma oznámila už na začátku léta, přibyly další tři. Prodejny v Düsseldorfu, Kerpenu a Rendsburgu definitivně končí. Dvě z nich zavřou na konci října, düsseldorfská pobočka vydrží o měsíc déle. Celkem tak během posledních měsíců skončilo nebo má skončit deset prodejen řetězce, informuje německý server Merkur.
Na místech, kde se loučí se zákazníky, firma spouští velké výprodeje. Slevy mají nalákat poslední kupce a pomoci vyprázdnit sklady. Jenže za těmito akcemi se skrývá mnohem hlubší problém celého odvětví.
Krize zasáhla celé odvětví. Co stojí za úpadkem?
Vedení společnosti situaci nekomentuje příliš otevřeně:
Vzhledem k přetrvávajícím náročným tržním podmínkám v nábytkářském odvětví a komplexní revizi naší sítě poboček ukončí prodejna Roller v Düsseldorfu provoz do konce listopadu.
Prakticky totožné vysvětlení poskytla firma také v případě konce pobočky v Kerpenu. Management zároveň ujišťuje, že se chce soustředit na vysoce výkonnou síť hlavních poboček.
Polovinu Rolleru drží německý koncern Tessner, druhou polovinu ovládá rakouská skupina XXXLutz. Ta patří mezi evropské giganty v prodeji nábytku – zaměstnává kolem 27 tisíc lidí a provozuje přes 400 obchodů ve 14 zemích. Její roční obrat v roce 2024 dosáhl 6,4 miliardy eur.
Zatímco v Německu Roller zavírá, na českém trhu XXXLutz naopak expanduje. V listopadu 2024 otevřela skupina v Hradci Králové svou dvanáctou tuzemskou prodejnu. Dále v Česku provozuje 20 prodejen Möbelix a jednu prodejnu Kika. Na začátku roku 2025 navíc oznámila převzetí německé skupiny Porta, čímž získala přibližně 140 poboček v Německu, Česku a na Slovensku. Součástí impéria je také síť Asko se 14 prodejnami v Česku.
Domino efekt: Padají další tradiční značky
Potíže Rolleru nejsou ojedinělé. Německý trh s bytovým a kancelářským nábytkem zaznamenal v roce 2025 pokles o 1,1 procenta na celkový objem 23,9 miliardy eur. Výrobce i prodejce tlačí rostoucí náklady, zatímco domácnosti i firmy své nákupy omezují.
V Německu nedávno skončil po více než sto letech například rodinný obchod Möbel Hübner. Do insolvence zamířil výrobce nábytku Interlübke, restrukturalizací prochází producent čalouněného nábytku Himolla Polstermöbel.
Krize se nevyhýbá ani střední Evropě. Tradiční česká firma Katalpa na sebe v červnu podala insolvenční návrh. Slovenský výrobce Decodom, který na jaře 2026 požádal o ochranu před věřiteli, nakonec v květnu kvůli prohlubujícím se dluhům a nedostatku investorů definitivně ukončil výrobu a zamířil do konkurzu.
Naráží dokonce i IKEA. V uplynulém finančním roce se jí propadl čistý zisk na českém trhu o 36 % na 748 milionů korun, a to i přes tříprocentní růst tržeb na rekordních třináct miliard. Zdá se, že éra levného nábytku a bezstarostného nakupování definitivně končí.
Zdroje článku: merkur.de, chip.de, .e15.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková