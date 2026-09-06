Sandály už jsou ráno málo, kozačky přes den moc. Tři typy bot řeší nejhorší zářijové období

Za jednu z nejpraktičtějších voleb se dají považovat mokasíny a další uzavřené nazouvací boty. Není náhodou, že právě mokasíny patří mezi modely, které se s koncem léta pravidelně vracejí do ulic a výrazně jsou vidět také v kolekcích pro podzim 2026. Chodidlo zakryjí výrazně lépe než sandály, přitom kolem kotníku zůstávají otevřené, takže při odpoledních teplotách nepůsobí tak těžce jako klasické podzimní boty. Nejpraktičtější jsou jednoduché kožené nebo kvalitní syntetické modely s pevnější podrážkou. Dobře fungují k džínám, širším kalhotám, sukni i šatům, takže není nutné kvůli nim měnit celý šatník. V chladnějším ránu lze přidat tenkou ponožku a během teplejšího dne je nosit bez ní. Právě tato možnost přizpůsobit obuv teplotě z nich dělá jednu z nejsnazších odpovědí na zářijové počasí.
Druhou bezpečnou variantou zůstávají nízké tenisky. Pro letošní podzim se prosazují zejména subtilnější siluety, nízké běžecké modely a obuv ze semiše nebo kůže, která nepůsobí tak sportovně jako robustní tenisky posledních let. Jejich hlavní výhoda je ale praktičtější než módní. Zakryjí celé chodidlo, ráno v nich není taková zima jako v otevřených botách a zároveň nejsou vysoké ani silně zateplené. V září se proto vyplatí nechat těžké zimní tenisky ještě ve skříni a sáhnout po lehčím modelu. Dobře se kombinují s džínami, látkovými kalhotami i delšími sukněmi. Pokud člověk vybírá jeden univerzální pár na většinu září, právě jednoduché nízké tenisky jsou pravděpodobně nejméně komplikovanou volbou. Na dny, kdy hrozí déšť, jsou navíc praktičtější modely z hladšího materiálu než síťované letní tenisky.
Třetí možnost představují polobotky typu derby nebo oxford, které se letos znovu dostávají do popředí. V podzimních kolekcích 2026 se objevují elegantnější šněrovací modely s nižší podrážkou, takže nepůsobí tak masivně jako těžké podzimní boty. Právě na přelomu léta a podzimu mají jednu zásadní výhodu. Jsou uzavřené, ale nekončí nad kotníkem, takže se noha při teplejším odpoledni tolik nezahřívá. Hodí se především ženám, které nechtějí celé září strávit v teniskách, ale zároveň ještě nechtějí vytahovat kotníkové boty nebo kozačky. Nejlépe fungují s rovnými a širšími kalhotami, džínami nebo midi sukní. Zářijový botník tak ve skutečnosti nemusí být rozsáhlý. Mokasíny pokryjí elegantnější dny, lehké tenisky běžné pochůzky a polobotky situace, kdy je potřeba něco mezi sportovní a vyloženě podzimní obuví. Kozačky tak mohou bez problémů ještě několik týdnů počkat.
Zdroje: vogue.com, harpersbazaar.com, whowhatwear.com