Stát nabízí chalupy, hotely i auta za pakatel. Kdo sleduje tenhle web, kupuje za zlomek tržní ceny

Vydat se do oblasti nabídky státního majetku může být podobné jako objevit poklad ukrytý hned za humny.
K mání jsou především nejrůznější nemovitosti – od malebných chalup až po velkolepé hotely, které často nabízejí opravdu lákavou počáteční cenu. Pro ty, kdo nezaspí, tak může jít doslova o neopakovatelnou příležitost. Trh příležitostí se otevírá
Když se stát rozhodne zbavit se nemovitostí, nejde jen o vyčištění zásob, ale o otevření dveří k mnoha možnostem pro kupující, jak píše web
iDnes. Každá nemovitost, ať už se jedná o rustikální chatu v lese nebo rozlehlý městský komplex, v sobě nese historii a potenciální budoucnost, která je zralá na proměnu. Zdroj fotografie: Depositphotos Státní aukce se řídí opravdu přísnými pravidly zajišťujícími transparentnost. Proč kupovat nemovitosti ve vlastnictví státu?
Nejpádnějším důvodem, proč uvažovat o nemovitostech ve vlastnictví státu, jsou atraktivní výchozí nabídky.
Ty jsou obvykle stanoveny jako minimální, aby stát získal zpět alespoň nějaké peníze, ale často jsou mnohem nižší než tržní hodnota oněch staveb. Například rodinný dům v Lomnici nad Popelkou je aktuálně možné pořídit za 600 000 Kč.
Státní aukce se navíc řídí opravdu přísnými pravidly zajišťujícími transparentnost. Co tedy jednou koupíte, už vám zaručeně nikdo nevyfoukne.
Zdroj fotografie: Freepik Cesta k vlastnictví státem zapsané nemovitosti může být plná překvapení a příležitostí. A nemusí být navíc ani nijak drahá. Pořídit si můžete řadu zajímavých věcí
A nemusí jít jen o nemovitosti. V redakci nás zaujal třeba tenhle
nákladní automobil, který se vydražil za krásných 5 500 Kč. O výhodných aukcích zaměřených konkrétně na automobily jsme na webu adbz už psali.
Ovšem k mání jsou i mnohem levnější „drobnosti.“ Je libo třeba
myčku nádobí Indesit za necelou tisícovku? Anebo byste raději televizi za 400 Kč? Alergikům by se zase mohla hodit pěkná čistička vzduchu, jejíž aukční cena je proti té pořizovací opravdu zlomková. A podobných nabídek tu najdete více, stačí jen pravidelně sledovat oficiální stránky a určitě si přijdete na své.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Jana Šrámčíková