Tisícovka od Hradce je zpět. Nově ji můžete využít i na kroužky dětí

Projekt Corrency, který si Hradečané vyzkoušeli už loni, letos nabídne hned dvě možnosti podpory. Vedle pomoci lokálním obchodníkům a službám nově míří také na děti a mladé lidi.
A právě druhá část může zaujmout řadu rodičů. Volnočasové aktivity totiž rozhodně nejsou levnou záležitostí a výdaje za sportovní oddíly, jazykové kurzy, kroužky nebo tábory dokážou rodinný rozpočet výrazně zatížit.
„Corrency se nám v loňském roce osvědčilo, proto jsme se rozhodli nejen pokračovat, ale projekt také rozšířit. Chceme, aby podpora města byla pro Hradečany co nejpraktičtější a zároveň měla další pozitivní efekt. V první části lidé podpoří svými nákupy lokální obchodníky a služby, takže peníze zůstávají v hradecké ekonomice. Nově pak přispějeme také na sport, kroužky, tábory a další aktivity dětí a mladých lidí. Právě ty dnes představují pro řadu rodin nezanedbatelnou část výdajů,“ říká primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová.
Dvě Corrency, dvě tisícovky
Projekt se letos rozdělil na dvě samostatné části. Jedna je určená dospělým Hradečanům, kteří mohou získat příspěvek na nákupy a služby u zapojených místních podnikatelů. Druhá část je určená dětem a mladistvým a jejich volnočasovým aktivitám.
V každé kategorii je možné získat až tisíc korun. Registrace začnou v pondělí 7. září a rozhodovat bude rychlost. Příspěvek získá prvních 1 800 přihlášených v každém projektu.
Peníze lidé nedostanou přímo na účet. Město je promění na elektronické correnty, které fungují jako příspěvek na polovinu ceny nákupu nebo služby.
Pokud například člověk nakoupí za tisíc korun, pět set korun může zaplatit prostřednictvím correntů a druhou polovinu ze svého.
„Princip zůstává velmi jednoduchý. Město lidem přispěje na polovinu ceny nákupu nebo služby a druhou polovinu si hradí sami. Při nákupu za tisíc korun tak například mohou pět set korun zaplatit correnty a zbytek ze svého. Příspěvek přitom není nutné využít najednou, lidé ho mohou čerpat postupně při více nákupech až do vyčerpání celé tisícikoruny,“ vysvětluje náměstek primátorky pro oblast rozvoje města Lukáš Řádek.
Correnty bude možné využívat od 7. září letošního roku až do 20. června příštího roku.
Kde půjde peníze využít?
Do projektu zaměřeného na podporu místní ekonomiky se už zapojují například prodejny zdravé výživy a lokálních potravin, květinářství, kadeřnictví, optiky nebo obchody s oblečením a obuví.
V dětské části se mohou rodiče setkat s obchody s dětským zbožím, školami i poskytovateli sportovních, zájmových a vzdělávacích aktivit.
Zapojit se mohou obyvatelé Hradce Králové starší 18 let s trvalým bydlištěm ve městě, kteří nemají dluhy po splatnosti vůči městu, státu ani veřejnoprávním institucím. O příspěvek pro děti a mladistvé mohou žádat jejich zákonní zástupci.
Podrobný seznam míst, kde bude možné correnty využít, bude k dispozici na stránkách projektu.
Loni byli spokojení lidé i obchodníci
Město se rozhodlo Corrency zopakovat i kvůli výsledkům loňského ročníku. Zapojili se do něj lidé ve věku od 18 do 96 let a jejich spokojenost dosáhla průměrné známky 1,47.
Pokračování projektu si přálo 96,5 procenta zapojených občanů. Pro opakování byli také všichni obchodníci, kteří se do projektu zapojili.
Podle města navíc Corrency nepřineslo jen slevu lidem, ale také nové zákazníky místním podnikatelům. Hodnota nákupů s využitím correntů byla v průměru 2,4krát vyšší než samotný příspěvek města.
Hradečané loni nejvíce utráceli za zdravou výživu, potraviny a nápoje, obuv, dětské potřeby, kosmetiku nebo léky.
Letos tak bude Corrency znovu fungovat jako pomoc místním obchodům. A nově také jako příspěvek pro rodiny, kterým každoročně přibývá jedna položka navíc – kolik budou stát kroužky a volný čas jejich dětí.