Nemocnice Znojmo zahájila stavbu nového urgentního příjmu za 221 milionů korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nemocnice Znojmo zahájila stavbu nového urgentního příjmu za 221 milionů korun
Fotbalisté Plzně zvítězili v 7. kole první ligy na hřišti nováčka Artisu Brno 3:0. Všechny branky vstřelili...
Fotbalisté Plzně zvítězili v 7. kole první ligy na hřišti nováčka Artisu Brno 3:0. Všechny branky vstřelili...
Fotbalisté pražské Slavie v 7. kole první ligy v přímém souboji o vedoucí příčku v tabulce rozdrtili...
Jak úpravy řeky Svratky podél brněnské náplavky prospěly rybímu plůdku, chtějí zjistit odborníci z Ústavu...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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