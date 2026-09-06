Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Nemocnice Znojmo zahájila stavbu nového urgentního příjmu za 221 milionů korun

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Znojemská nemocnice v pátek zahájila stavbu nového urgentního příjmu. Projekt má přinést novou organizaci příjmu, která bude rozdělena podle způsobu příchodu pacienta. Nový urgentní příjem má vyjít na více než 221 milionů korun. Výstavba potrvá přibližně osmnáct měsíců.
Nemocnice Znojmo zahájila stavbu nového urgentního příjmu za 221 milionů korun

Nemocnice Znojmo zahájila stavbu nového urgentního příjmu za 221 milionů korun

Zdroj: Nemocnice Znojmo
Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Archeogenetička z Masarykovy univerzity bude zkoumat otroctví v raném středověku
Archeogenetička z Masarykovy univerzity bude zkoumat otroctví v raném středověku
Fotbalisté Artisu doma podlehli Plzni 0:3 a připsali si čtvrtou ligovou porážku v řadě
Fotbalisté Artisu doma podlehli Plzni 0:3 a připsali si čtvrtou ligovou porážku v řadě

Fotbalisté Plzně zvítězili v 7. kole první ligy na hřišti nováčka Artisu Brno 3:0. Všechny branky vstřelili...

Fotbalisté Artisu podlehli Plzni 0:3, prohráli tak všechny čtyři domácí ligové zápasy
Fotbalisté Artisu podlehli Plzni 0:3, prohráli tak všechny čtyři domácí ligové zápasy

Fotbalisté Plzně zvítězili v 7. kole první ligy na hřišti nováčka Artisu Brno 3:0. Všechny branky vstřelili...

Fotbalisté Slavie v přímém souboji o první místo v lize rozdrtili Zbrojovku 4:0
Fotbalisté Slavie v přímém souboji o první místo v lize rozdrtili Zbrojovku 4:0

Fotbalisté pražské Slavie v 7. kole první ligy v přímém souboji o vedoucí příčku v tabulce rozdrtili...

Odborníci zjišťují, jak úpravy Svratky podél náplavky v Brně prospěly rybám
Odborníci zjišťují, jak úpravy Svratky podél náplavky v Brně prospěly rybám

Jak úpravy řeky Svratky podél brněnské náplavky prospěly rybímu plůdku, chtějí zjistit odborníci z Ústavu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.