Volvo mění plány a řidiče to nepotěší. Některé funkce zmizí, slíbená novinka nebudePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Volvo mění plány a řidiče to nepotěší. Některé funkce zmizí, slíbená novinka nebude
Zákazníci Lidlu dostanou další možnost, jak zaplatit svůj nákup. Řetězec začne postupně zavádět službu...
Pravidelná návštěva lékaře by se mohla Čechům nově vyplatit také finančně. Připravovaná změna počítá s...
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Pobírat starobní důchod a současně dál chodit do práce je možné. Pracující penzisté už dnes mohou získat...
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